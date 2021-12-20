МИД ответил на сообщения о предотвращении "вторжения" России на Украину
Замглавы МИД Рябков призвал США не распускать слухи о "вторжении" России на Украину
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков с иронией прокомментировал не подкреплённые фактами утверждения американских СМИ о том, что президент США Джо Байден якобы дал своей администрации указание срочно предотвратить "вторжение" РФ на Украину.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники утверждал, что Байден, после получения неких разведданных о якобы готовящемся "вторжении" РФ на Украину, дал своей администрации 4 недели, чтобы "обеспечить" недопущения реализации такого сценария. С этой целью, в том числе, был якобы направлен в Москву глава ЦРУ Уильям Бернс.
Отвечая на вопрос журналистов, как он может прокомментировать эти сообщения, Рябков сказал: "Никак".
"Здесь нечего обеспечивать. Если у администрации (США) нет других забот, то, наверное, этим тоже можно заниматься", - сыронизировал Рябков.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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