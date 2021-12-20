https://ria.ru/20211220/vtorzhenie-1764551444.html

МИД ответил на сообщения о предотвращении "вторжения" России на Украину

МИД ответил на сообщения о предотвращении "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 20.12.2021

МИД ответил на сообщения о предотвращении "вторжения" России на Украину

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков с иронией прокомментировал не подкреплённые фактами утверждения американских СМИ о том, что президент США Джо Байден якобы дал... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:34

2021-12-20T14:34

2021-12-20T14:34

в мире

киев

сша

джо байден

сергей рябков

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734621785_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_8e0182c0792c0c5a48b3fa9fb3d8ba2d.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков с иронией прокомментировал не подкреплённые фактами утверждения американских СМИ о том, что президент США Джо Байден якобы дал своей администрации указание срочно предотвратить "вторжение" РФ на Украину.Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники утверждал, что Байден, после получения неких разведданных о якобы готовящемся "вторжении" РФ на Украину, дал своей администрации 4 недели, чтобы "обеспечить" недопущения реализации такого сценария. С этой целью, в том числе, был якобы направлен в Москву глава ЦРУ Уильям Бернс.Отвечая на вопрос журналистов, как он может прокомментировать эти сообщения, Рябков сказал: "Никак"."Здесь нечего обеспечивать. Если у администрации (США) нет других забот, то, наверное, этим тоже можно заниматься", - сыронизировал Рябков.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211219/frg-1764443550.html

https://ria.ru/20211218/ukraina-1764382054.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, джо байден, сергей рябков, нато, россия