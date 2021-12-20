https://ria.ru/20211220/vto-1764562073.html

В рамках ВТО создали панель арбитров по разрешению спора между Россией и ЕС

В рамках ВТО создали панель арбитров по разрешению спора между Россией и ЕС - РИА Новости, 20.12.2021

В рамках ВТО создали панель арбитров по разрешению спора между Россией и ЕС

Орган Всемирной торговой организации (ВТО) по разрешению споров на заседании в понедельник удовлетворил запрос Европейского союза о формировании панели арбитров РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:29

2021-12-20T15:29

2021-12-20T15:50

россия

экономика

женева (город)

всемирная торговая организация (вто)

еврокомиссия

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ЖЕНЕВА, 20 дек - РИА Новости. Орган Всемирной торговой организации (ВТО) по разрешению споров на заседании в понедельник удовлетворил запрос Европейского союза о формировании панели арбитров для рассмотрения спора с Россией о госзакупках, сообщил журналистам торговый источник в Женеве.Ранее ЕС обратился в ВТО с просьбой сформировать третейскую группу для рассмотрения спора с Россией. Как сообщалось в запросе, стороны вели консультации, но они не помогли разрешить спор. Первый запрос ЕС о формировании третейской группы был заблокирован Россией.Еврокомиссия от имени ЕС начала это разбирательство в ВТО во второй половине июля. Претензии ЕК касаются мер, которые, по ее мнению, ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях.Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, отмечала Еврокомиссия, указывая, что оспариваемые меры направлены на замену иностранных товаров и услуг в закупках ряда связанных с государством организаций, а также в инвестиционных проектах, финансируемых государством. Минэкономразвития России сразу после запуска этого спора в июле заявило о готовности убедить ЕС, что правила госзакупок в стране не нарушают норм ВТО.

https://ria.ru/20211220/polsha-1764560763.html

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россия, экономика, женева (город), всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия