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В рамках ВТО создали панель арбитров по разрешению спора между Россией и ЕС
В рамках ВТО создали панель арбитров по разрешению спора между Россией и ЕС - РИА Новости, 20.12.2021
В рамках ВТО создали панель арбитров по разрешению спора между Россией и ЕС
Орган Всемирной торговой организации (ВТО) по разрешению споров на заседании в понедельник удовлетворил запрос Европейского союза о формировании панели арбитров РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:29
2021-12-20T15:50
россия
экономика
женева (город)
всемирная торговая организация (вто)
еврокомиссия
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ЖЕНЕВА, 20 дек - РИА Новости. Орган Всемирной торговой организации (ВТО) по разрешению споров на заседании в понедельник удовлетворил запрос Европейского союза о формировании панели арбитров для рассмотрения спора с Россией о госзакупках, сообщил журналистам торговый источник в Женеве.Ранее ЕС обратился в ВТО с просьбой сформировать третейскую группу для рассмотрения спора с Россией. Как сообщалось в запросе, стороны вели консультации, но они не помогли разрешить спор. Первый запрос ЕС о формировании третейской группы был заблокирован Россией.Еврокомиссия от имени ЕС начала это разбирательство в ВТО во второй половине июля. Претензии ЕК касаются мер, которые, по ее мнению, ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях.Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, отмечала Еврокомиссия, указывая, что оспариваемые меры направлены на замену иностранных товаров и услуг в закупках ряда связанных с государством организаций, а также в инвестиционных проектах, финансируемых государством. Минэкономразвития России сразу после запуска этого спора в июле заявило о готовности убедить ЕС, что правила госзакупок в стране не нарушают норм ВТО.
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россия, экономика, женева (город), всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия
15:29 20.12.2021 (обновлено: 15:50 20.12.2021)
 
В рамках ВТО создали панель арбитров по разрешению спора между Россией и ЕС

В рамках ВТО создали панель арбитров по разрешению спора между Россией и ЕС о госзакупках

© AP Photo / Martial TrezziniЖенщина проходит возле здания ВТО в Женеве
Женщина проходит возле здания ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Martial Trezzini
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ЖЕНЕВА, 20 дек - РИА Новости. Орган Всемирной торговой организации (ВТО) по разрешению споров на заседании в понедельник удовлетворил запрос Европейского союза о формировании панели арбитров для рассмотрения спора с Россией о госзакупках, сообщил журналистам торговый источник в Женеве.
Ранее ЕС обратился в ВТО с просьбой сформировать третейскую группу для рассмотрения спора с Россией. Как сообщалось в запросе, стороны вели консультации, но они не помогли разрешить спор. Первый запрос ЕС о формировании третейской группы был заблокирован Россией.
"Орган по разрешению споров согласился со вторым запросом Европейского союза о создании группы по спору для рассмотрения российских мер, которые, по утверждению ЕС, являются частью программы импортозамещения, несовместимой с правилами ВТО", - заявил собеседник агентства.
Еврокомиссия от имени ЕС начала это разбирательство в ВТО во второй половине июля. Претензии ЕК касаются мер, которые, по ее мнению, ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях.
Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, отмечала Еврокомиссия, указывая, что оспариваемые меры направлены на замену иностранных товаров и услуг в закупках ряда связанных с государством организаций, а также в инвестиционных проектах, финансируемых государством. Минэкономразвития России сразу после запуска этого спора в июле заявило о готовности убедить ЕС, что правила госзакупок в стране не нарушают норм ВТО.
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РоссияЭкономикаЖенева (город)Всемирная торговая организация (ВТО)Еврокомиссия
 
 
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