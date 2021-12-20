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ВКонтакте отметит Новый год праздничным шоу
ВКонтакте отметит Новый год праздничным шоу - РИА Новости, 20.12.2021
ВКонтакте отметит Новый год праздничным шоу
ВКонтакте устраивает праздничное шоу "STAR Трек. Новый год ВКонтакте". Концерт начнется 1 января в 17:00 в сообществе "Официальные страницы". Шоу также покажут... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:52
2021-12-20T13:52
вконтакте
новый год
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ВКонтакте устраивает праздничное шоу "STAR Трек. Новый год ВКонтакте". Концерт начнется 1 января в 17:00 в сообществе "Официальные страницы". Шоу также покажут на фасадах кинотеатра "Октябрь", гостиницы "Космос" и на Таганской площади.Ведущими станут Владимир Маркони и Алла Михеева, а выступят артисты, которых часто слушают ВКонтакте. Дуэт HammAli &amp; Navai, чья "Птичка" стала треком года в VK Музыке, Big Baby Tape — его релиз попал в топ-10 альбомов, группа "Руки вверх!", которая выступила на онлайн-фестивале VK Fest. Будут исполнители, которые набирают популярность прямо сейчас: ESMI и Constantine. Также на сцену выйдет группа "Ленинград", а Сергей Шнуров представит свой новый проект "Зоя". С Новым годом пользователей ВКонтакте поздравят прямо с МКС. В праздничном концерте примут участие и блогеры. В VK Звонках они пообщаются и сыграют в игры со своими поклонниками. В подарок зрители концерта смогут получить набор стикеров с новогодней елкой. Часть — за просмотр шоу, часть — если соберут кодовое слово.
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вконтакте, новый год
13:52 20.12.2021
 

ВКонтакте отметит Новый год праздничным шоу

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ВКонтакте устраивает праздничное шоу "STAR Трек. Новый год ВКонтакте". Концерт начнется 1 января в 17:00 в сообществе "Официальные страницы". Шоу также покажут на фасадах кинотеатра "Октябрь", гостиницы "Космос" и на Таганской площади.

Ведущими станут Владимир Маркони и Алла Михеева, а выступят артисты, которых часто слушают ВКонтакте. Дуэт HammAli & Navai, чья "Птичка" стала треком года в VK Музыке, Big Baby Tape — его релиз попал в топ-10 альбомов, группа "Руки вверх!", которая выступила на онлайн-фестивале VK Fest. Будут исполнители, которые набирают популярность прямо сейчас: ESMI и Constantine.
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 13:52
ВКонтакте рассказала об активности авторов в 2021 году
Также на сцену выйдет группа "Ленинград", а Сергей Шнуров представит свой новый проект "Зоя". С Новым годом пользователей ВКонтакте поздравят прямо с МКС. В праздничном концерте примут участие и блогеры. В VK Звонках они пообщаются и сыграют в игры со своими поклонниками.

В подарок зрители концерта смогут получить набор стикеров с новогодней елкой. Часть — за просмотр шоу, часть — если соберут кодовое слово.



 
ВКонтактеНовый год
 
 
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