ВКонтакте отметит Новый год праздничным шоу
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
© Фото : ВКонтакте
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ВКонтакте устраивает праздничное шоу "STAR Трек. Новый год ВКонтакте". Концерт начнется 1 января в 17:00 в сообществе "Официальные страницы". Шоу также покажут на фасадах кинотеатра "Октябрь", гостиницы "Космос" и на Таганской площади.
Ведущими станут Владимир Маркони и Алла Михеева, а выступят артисты, которых часто слушают ВКонтакте. Дуэт HammAli & Navai, чья "Птичка" стала треком года в VK Музыке, Big Baby Tape — его релиз попал в топ-10 альбомов, группа "Руки вверх!", которая выступила на онлайн-фестивале VK Fest. Будут исполнители, которые набирают популярность прямо сейчас: ESMI и Constantine.
Ведущими станут Владимир Маркони и Алла Михеева, а выступят артисты, которых часто слушают ВКонтакте. Дуэт HammAli & Navai, чья "Птичка" стала треком года в VK Музыке, Big Baby Tape — его релиз попал в топ-10 альбомов, группа "Руки вверх!", которая выступила на онлайн-фестивале VK Fest. Будут исполнители, которые набирают популярность прямо сейчас: ESMI и Constantine.
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Также на сцену выйдет группа "Ленинград", а Сергей Шнуров представит свой новый проект "Зоя". С Новым годом пользователей ВКонтакте поздравят прямо с МКС. В праздничном концерте примут участие и блогеры. В VK Звонках они пообщаются и сыграют в игры со своими поклонниками.
В подарок зрители концерта смогут получить набор стикеров с новогодней елкой. Часть — за просмотр шоу, часть — если соберут кодовое слово.
В подарок зрители концерта смогут получить набор стикеров с новогодней елкой. Часть — за просмотр шоу, часть — если соберут кодовое слово.