Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211220/vangog-1764551270.html
Пушкинский музей отреставрировал "Красные виноградники в Арле" Ван Гога
Пушкинский музей отреставрировал "Красные виноградники в Арле" Ван Гога - РИА Новости, 20.12.2021
Пушкинский музей отреставрировал "Красные виноградники в Арле" Ван Гога
Реставрация картины Винсента Ван Гога "Красные виноградники в Арле. Монмажур" завершена в ГМИИ имени Пушкина, сообщила директор музея Марина Лошак. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:31
2021-12-20T15:31
культура
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
марина лошак
винсент ван гог
музеи
выставки
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/68782/63/687826360_0:298:2497:1703_1920x0_80_0_0_7a7afcd088130599ece8daf2ffc0b443.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Реставрация картины Винсента Ван Гога "Красные виноградники в Арле. Монмажур" завершена в ГМИИ имени Пушкина, сообщила директор музея Марина Лошак."Когда проект запускался, мы еще не понимали, чего ожидать, и надеялись на лучшее. Сегодня же можно подводить итоги, и я считаю, что они существенны. Благодаря нашим партнерам было приобретено новейшее оборудование, микроскопы, которое очень помогло нашим сотрудникам и будет помогать впредь. Для меня как для директора был достигнут важнейший результат, который позволит показывать картину в музее, не беспокоясь о ее состоянии", — рассказала Лошак на пресс-конференции, посвященной завершению реставрации картины.На вопрос о том, планируется ли "турне" для полотна после его восстановления, Лошак ответила, что "это вещь такого уровня, что все хотят получить ее на выставку", тем не менее сначала картина будет экспонироваться в ГМИИ имени Пушкина, а затем музей "поймет, как действовать". Посетители музея смогут увидеть "Красные виноградники на Арле" на выставке "Брат Иван. Коллекция Ивана и Михаила Морозовых", которая пройдет в июне 2022 года.В свою очередь, заведующий отделом реставрации и консервации Игорь Бородин рассказал, что ранее ни одна картина из фонда музея "не нуждалась в настолько пристальном внимании и настолько глубоких реставрационных работах", а также добавил, что процесс восстановления выявил несколько интересных фактов. Например, оказалось, что художник поменял один из фрагментов — "одна из мужских фигур изначально была женской". Кроме того, как доказала экспертиза, на картине "не менее 5-6 слоев краски", в качестве белого цвета Ван Гог использовал и цинковые, и свинцовые белила. Первые сохнут быстрее, и именно ими он завершал работу, "практически пальцами моделируя мазки". Однако наиболее интересен тот факт, что с обратной стороны полотна был обнаружен след другой картины."Полотно лежало в стопке, поэтому с обеих сторон есть отпечатанные следы других работ Ван Гога. Однако пока мы не знаем, что за картина лежала в стопке, которую Ван Гог передал своему брату Тео в Париж, и отпечаталась с обратной стороны полотна", — сказал Бородин.Это не первая реставрация "Красных виноградников в Арле" — ранее над полотном работали в 1951 и в 1966 году. По словам Бородина, теперь картина пробудет в стабильном состоянии "60-70, а то и следующие 130 лет", если будет храниться в соответствии с рекомендациями реставраторов.На данный момент параллельно идет восстановление оригинальной рамы картины. Как отметил Бородин, осталось еще две-три недели до завершения этого процесса. До конца 2021 планируется выход фильма и лекций обо всех этапах реставрации, материалы будут доступны на сайте отдела реставрации и консервации ГМИИ.
https://ria.ru/20211109/pushkinskiy-1758052861.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/68782/63/687826360_0:64:2497:1937_1920x0_80_0_0_dd0a827898195d1e401d2c87962cc5d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, марина лошак, винсент ван гог, музеи, выставки, новости культуры
15:31 20.12.2021
 
Пушкинский музей отреставрировал "Красные виноградники в Арле" Ван Гога

Пушкинский музей завершил реставрацию "Красных виноградников в Арле" Ван Гога

© РИА Новости / А. Свердлов / Перейти в фотобанкКартина "Красные виноградники в Арле"
Картина Красные виноградники в Арле - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / А. Свердлов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Реставрация картины Винсента Ван Гога "Красные виноградники в Арле. Монмажур" завершена в ГМИИ имени Пушкина, сообщила директор музея Марина Лошак.
"Когда проект запускался, мы еще не понимали, чего ожидать, и надеялись на лучшее. Сегодня же можно подводить итоги, и я считаю, что они существенны. Благодаря нашим партнерам было приобретено новейшее оборудование, микроскопы, которое очень помогло нашим сотрудникам и будет помогать впредь. Для меня как для директора был достигнут важнейший результат, который позволит показывать картину в музее, не беспокоясь о ее состоянии", — рассказала Лошак на пресс-конференции, посвященной завершению реставрации картины.
На вопрос о том, планируется ли "турне" для полотна после его восстановления, Лошак ответила, что "это вещь такого уровня, что все хотят получить ее на выставку", тем не менее сначала картина будет экспонироваться в ГМИИ имени Пушкина, а затем музей "поймет, как действовать".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДиректор ГМИИ им. А.С.Пушкина Марина Лошак во время пресс-конференции, посвященной итогам изучения и консервации картины "Красные виноградники в Арле. Монмажур", в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве.
Директор ГМИИ им. А.С.Пушкина Марина Лошак во время пресс-конференции, посвященной итогам изучения и консервации картины Красные виноградники в Арле. Монмажур, в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Директор ГМИИ им. А.С.Пушкина Марина Лошак во время пресс-конференции, посвященной итогам изучения и консервации картины "Красные виноградники в Арле. Монмажур", в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве.
Посетители музея смогут увидеть "Красные виноградники на Арле" на выставке "Брат Иван. Коллекция Ивана и Михаила Морозовых", которая пройдет в июне 2022 года.
В свою очередь, заведующий отделом реставрации и консервации Игорь Бородин рассказал, что ранее ни одна картина из фонда музея "не нуждалась в настолько пристальном внимании и настолько глубоких реставрационных работах", а также добавил, что процесс восстановления выявил несколько интересных фактов.
Например, оказалось, что художник поменял один из фрагментов — "одна из мужских фигур изначально была женской". Кроме того, как доказала экспертиза, на картине "не менее 5-6 слоев краски", в качестве белого цвета Ван Гог использовал и цинковые, и свинцовые белила. Первые сохнут быстрее, и именно ими он завершал работу, "практически пальцами моделируя мазки". Однако наиболее интересен тот факт, что с обратной стороны полотна был обнаружен след другой картины.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкХудожник-реставратор высшей категории Игорь Бородин на пресс-конференции по изучению и консервации картины Винсента ван Гога "Красные виноградники в Арле"
Художник-реставратор высшей категории Игорь Бородин на пресс-конференции по изучению и консервации картины Винсента ван Гога Красные виноградники в Арле - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Художник-реставратор высшей категории Игорь Бородин на пресс-конференции по изучению и консервации картины Винсента ван Гога "Красные виноградники в Арле"
"Полотно лежало в стопке, поэтому с обеих сторон есть отпечатанные следы других работ Ван Гога. Однако пока мы не знаем, что за картина лежала в стопке, которую Ван Гог передал своему брату Тео в Париж, и отпечаталась с обратной стороны полотна", — сказал Бородин.
Это не первая реставрация "Красных виноградников в Арле" — ранее над полотном работали в 1951 и в 1966 году. По словам Бородина, теперь картина пробудет в стабильном состоянии "60-70, а то и следующие 130 лет", если будет храниться в соответствии с рекомендациями реставраторов.
На данный момент параллельно идет восстановление оригинальной рамы картины. Как отметил Бородин, осталось еще две-три недели до завершения этого процесса. До конца 2021 планируется выход фильма и лекций обо всех этапах реставрации, материалы будут доступны на сайте отдела реставрации и консервации ГМИИ.
Главные залы ГМИИ им. А. С. Пушкина после реэкспозиции - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 08:00Культура
Марина Лошак: на нашу новую выставку выбирали вещи буквально пинцетом
 
КультураГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаМарина ЛошакВинсент Ван ГогМузеиВыставкиНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26"Не надо бежать": Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко
02:20"Вызывает рак": популярный в России продукт назвали смертельно опасным
02:12Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля
02:10Аналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валюте
02:08Премьер Украины оценил запасы газа в стране
02:03"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в США
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
Лента новостейМолния
"Не надо бежать": Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко"Вызывает рак": популярный в России продукт назвали смертельно опаснымФинансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубляАналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валютеПремьер Украины оценил запасы газа в стране"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в СШАНа Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила Украину