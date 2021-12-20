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Пушкинский музей отреставрировал "Красные виноградники в Арле" Ван Гога

Пушкинский музей отреставрировал "Красные виноградники в Арле" Ван Гога - РИА Новости, 20.12.2021

Пушкинский музей отреставрировал "Красные виноградники в Арле" Ван Гога

Реставрация картины Винсента Ван Гога "Красные виноградники в Арле. Монмажур" завершена в ГМИИ имени Пушкина, сообщила директор музея Марина Лошак. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:31

2021-12-20T15:31

2021-12-20T15:31

культура

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

марина лошак

винсент ван гог

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Реставрация картины Винсента Ван Гога "Красные виноградники в Арле. Монмажур" завершена в ГМИИ имени Пушкина, сообщила директор музея Марина Лошак."Когда проект запускался, мы еще не понимали, чего ожидать, и надеялись на лучшее. Сегодня же можно подводить итоги, и я считаю, что они существенны. Благодаря нашим партнерам было приобретено новейшее оборудование, микроскопы, которое очень помогло нашим сотрудникам и будет помогать впредь. Для меня как для директора был достигнут важнейший результат, который позволит показывать картину в музее, не беспокоясь о ее состоянии", — рассказала Лошак на пресс-конференции, посвященной завершению реставрации картины.На вопрос о том, планируется ли "турне" для полотна после его восстановления, Лошак ответила, что "это вещь такого уровня, что все хотят получить ее на выставку", тем не менее сначала картина будет экспонироваться в ГМИИ имени Пушкина, а затем музей "поймет, как действовать". Посетители музея смогут увидеть "Красные виноградники на Арле" на выставке "Брат Иван. Коллекция Ивана и Михаила Морозовых", которая пройдет в июне 2022 года.В свою очередь, заведующий отделом реставрации и консервации Игорь Бородин рассказал, что ранее ни одна картина из фонда музея "не нуждалась в настолько пристальном внимании и настолько глубоких реставрационных работах", а также добавил, что процесс восстановления выявил несколько интересных фактов. Например, оказалось, что художник поменял один из фрагментов — "одна из мужских фигур изначально была женской". Кроме того, как доказала экспертиза, на картине "не менее 5-6 слоев краски", в качестве белого цвета Ван Гог использовал и цинковые, и свинцовые белила. Первые сохнут быстрее, и именно ими он завершал работу, "практически пальцами моделируя мазки". Однако наиболее интересен тот факт, что с обратной стороны полотна был обнаружен след другой картины."Полотно лежало в стопке, поэтому с обеих сторон есть отпечатанные следы других работ Ван Гога. Однако пока мы не знаем, что за картина лежала в стопке, которую Ван Гог передал своему брату Тео в Париж, и отпечаталась с обратной стороны полотна", — сказал Бородин.Это не первая реставрация "Красных виноградников в Арле" — ранее над полотном работали в 1951 и в 1966 году. По словам Бородина, теперь картина пробудет в стабильном состоянии "60-70, а то и следующие 130 лет", если будет храниться в соответствии с рекомендациями реставраторов.На данный момент параллельно идет восстановление оригинальной рамы картины. Как отметил Бородин, осталось еще две-три недели до завершения этого процесса. До конца 2021 планируется выход фильма и лекций обо всех этапах реставрации, материалы будут доступны на сайте отдела реставрации и консервации ГМИИ.

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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, марина лошак, винсент ван гог, музеи, выставки, новости культуры