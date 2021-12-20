https://ria.ru/20211220/vaktsinatsiya-1764619253.html

Минздрав утвердил календарь профилактических прививок

Минздрав утвердил календарь профилактических прививок - РИА Новости, 21.12.2021

Минздрав утвердил календарь профилактических прививок

Министр здравоохранения Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-20T20:39

2021-12-20T20:39

2021-12-21T00:04

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе и против коронавируса.Приказ Минздрава и приложения к нему опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Так, к приоритету первого уровня, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, отнесли следующие категории:В документе отмечается, что прививать против коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно можно только добровольно — по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя.Основной защитой от COVID-19 остается вакцинация. По данным Минздрава, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.Как указывал глава ведомства Мурашко, российский препарат "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность и в отношении нового омикрон-штамма, в особенности у тех, кто ревакцинировался "Спутником Лайт".

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии