https://ria.ru/20211220/vaktsinatsiya-1764568992.html

Власти Бельгии разрешили прививать от COVID-19 детей с пяти лет

Власти Бельгии разрешили прививать от COVID-19 детей с пяти лет - РИА Новости, 20.12.2021

Власти Бельгии разрешили прививать от COVID-19 детей с пяти лет

Бельгийские власти разрешили вакцинацию от коронавируса детей с пяти до 11 лет препаратом Comirnaty компаний Pfizer/BioNtech, говорится в заявлении... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:59

2021-12-20T15:59

2021-12-20T15:59

в мире

вакцинация

коронавирус covid-19

вакцина pfizer/biontech

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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Бельгийские власти разрешили вакцинацию от коронавируса детей с пяти до 11 лет препаратом Comirnaty компаний Pfizer/BioNtech, говорится в заявлении межправительственной комиссии по здравоохранению."Межправительственная комиссия по здравоохранению приняла сегодня решение разрешить вакцинацию детей 5-11 лет против COVID-19. Вакцинация будет осуществляться детским вариантом вакцины Pfizer/BioNTech путем введения двух доз с интервалом 21 день", - говорится в документе.В комиссии напомнили, что ранее применение вакцины для этой возрастной группы было одобрено Европейским медицинским агентством.Минувшим летом бельгийские власти разрешили вакцинацию детей в возрасте с 12 до 17 лет также препаратом компаний Pfizer/BioNtech.

https://ria.ru/20211214/vaktsinatsiya-1763617251.html

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в мире, вакцинация, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech