13:59 20.12.2021 (обновлено: 14:11 20.12.2021)
В Германии не будут изучать российские наработки для бустерной вакцинации
Минздрав ФРГ не планирует изучать российские наработки для бустерной вакцинации
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
БЕРЛИН, 20 дек – РИА Новости. В Минздраве ФРГ ответили отрицательно на вопрос, готовы ли они рассмотреть использование российских наработок для бустерной вакцинации от коронавируса.
"Касательно бустерных прививок… ответ "нет", - заявил представитель минздрава ФРГ Ханно Кауц на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос РИА Новости о том, готовы ли власти ФРГ рассмотреть вариант использования или изучения российских наработок.
Отвечая на вопрос о возможной нехватке бустерных вакцин в Германии, Кауц ответил, что "министр (здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах) сделал пространное заявление, мне нечего к этому добавить".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на съезде РСПП, что в Германии, насколько ему известно, достаточно низкий уровень вакцинации по сравнению с другими европейскими странами, речь идет в том числе о возможном дефиците вакцин для ревакцинации. Президент России отметил, что "мы можем поделиться уже имеющимися препаратами… бустерной вакцинацией, в том числе с европейскими странами, если у них такая необходимость и желание".
Ранее глава минздрава ФРГ Карл Лаутербах заявил, что Германия рассчитывает уже в первом квартале 2022 года получить первые поставки вакцины BioNTech, адаптированные к варианту коронавируса "омикрон". Речь идет, в общей сложности, о 80 миллионах доз. Он отметил, что "бустерная" вакцинация для правительства Германии в настоящее время является центральным элементом борьбы с пандемией, поэтому Берлин намерен активно закупать вакцины, чтобы поддерживать высокие темпы вакцинации.