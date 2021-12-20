https://ria.ru/20211220/vaktsinatsiya-1764542308.html

В Германии не будут изучать российские наработки для бустерной вакцинации

В Германии не будут изучать российские наработки для бустерной вакцинации - РИА Новости, 20.12.2021

В Германии не будут изучать российские наработки для бустерной вакцинации

В Минздраве ФРГ ответили отрицательно на вопрос, готовы ли они рассмотреть использование российских наработок для бустерной вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:59

2021-12-20T13:59

2021-12-20T14:11

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БЕРЛИН, 20 дек – РИА Новости. В Минздраве ФРГ ответили отрицательно на вопрос, готовы ли они рассмотреть использование российских наработок для бустерной вакцинации от коронавируса."Касательно бустерных прививок… ответ "нет", - заявил представитель минздрава ФРГ Ханно Кауц на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос РИА Новости о том, готовы ли власти ФРГ рассмотреть вариант использования или изучения российских наработок.Отвечая на вопрос о возможной нехватке бустерных вакцин в Германии, Кауц ответил, что "министр (здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах) сделал пространное заявление, мне нечего к этому добавить".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на съезде РСПП, что в Германии, насколько ему известно, достаточно низкий уровень вакцинации по сравнению с другими европейскими странами, речь идет в том числе о возможном дефиците вакцин для ревакцинации. Президент России отметил, что "мы можем поделиться уже имеющимися препаратами… бустерной вакцинацией, в том числе с европейскими странами, если у них такая необходимость и желание".Ранее глава минздрава ФРГ Карл Лаутербах заявил, что Германия рассчитывает уже в первом квартале 2022 года получить первые поставки вакцины BioNTech, адаптированные к варианту коронавируса "омикрон". Речь идет, в общей сложности, о 80 миллионах доз. Он отметил, что "бустерная" вакцинация для правительства Германии в настоящее время является центральным элементом борьбы с пандемией, поэтому Берлин намерен активно закупать вакцины, чтобы поддерживать высокие темпы вакцинации.

https://ria.ru/20211219/mutatsii-1764410335.html

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вакцинация, германия, в мире, берлин (город), владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, здоровье - общество, россия