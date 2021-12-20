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Психиатр рассказал, можно ли вакцинироваться при психических расстройствах
Психиатр рассказал, можно ли вакцинироваться при психических расстройствах - РИА Новости, 20.12.2021
Психиатр рассказал, можно ли вакцинироваться при психических расстройствах
Противопоказаний для вакцинации при психических расстройствах нет, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр департамента... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T06:15
2021-12-20T06:15
2021-12-20T06:15
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Противопоказаний для вакцинации при психических расстройствах нет, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.При этом психиатр подчеркнул, что пациенты вакцинируются добровольно."Перед вакцинацией мы проводим большую разъяснительную работу, объясняем принцип работы вакцины и важность вакцинации в целом", - добавил он.
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Психиатр рассказал, можно ли вакцинироваться при психических расстройствах
Психиатр Костюк: противопоказаний для вакцинации при психических расстройствах нет