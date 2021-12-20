Психиатр рассказал, можно ли вакцинироваться при психических расстройствах

"Конечно, нет никаких противопоказаний и быть не может. Более того, мы обеспечиваем возможность вакцинации пациентов, которые у нас находятся на стационарном лечении. Мы не наблюдали ни одного случая побочных эффектов, в редких случаях имелась локальная болезненность в течение нескольких дней после инъекции", - сказал Костюк, отвечая на вопрос, можно ли вакцинировать людей с психическими расстройствами от коронавируса и есть ли противопоказания.