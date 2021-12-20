Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211220/vaktsinatsiya-1764485577.html
Психиатр рассказал, можно ли вакцинироваться при психических расстройствах
Психиатр рассказал, можно ли вакцинироваться при психических расстройствах - РИА Новости, 20.12.2021
Психиатр рассказал, можно ли вакцинироваться при психических расстройствах
Противопоказаний для вакцинации при психических расстройствах нет, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр департамента... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T06:15
2021-12-20T06:15
распространение коронавируса
общество
москва
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
георгий костюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762373138_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_9ce2143b2084a6598ab86cef17a483d4.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Противопоказаний для вакцинации при психических расстройствах нет, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.При этом психиатр подчеркнул, что пациенты вакцинируются добровольно."Перед вакцинацией мы проводим большую разъяснительную работу, объясняем принцип работы вакцины и важность вакцинации в целом", - добавил он.
https://ria.ru/20211220/test-1764477707.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762373138_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_19a5d56f8c0417b25c6ce4a703effdd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, георгий костюк
06:15 20.12.2021
 
Психиатр рассказал, можно ли вакцинироваться при психических расстройствах

Психиатр Костюк: противопоказаний для вакцинации при психических расстройствах нет

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Противопоказаний для вакцинации при психических расстройствах нет, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

"Конечно, нет никаких противопоказаний и быть не может. Более того, мы обеспечиваем возможность вакцинации пациентов, которые у нас находятся на стационарном лечении. Мы не наблюдали ни одного случая побочных эффектов, в редких случаях имелась локальная болезненность в течение нескольких дней после инъекции", - сказал Костюк, отвечая на вопрос, можно ли вакцинировать людей с психическими расстройствами от коронавируса и есть ли противопоказания.

При этом психиатр подчеркнул, что пациенты вакцинируются добровольно.
"Перед вакцинацией мы проводим большую разъяснительную работу, объясняем принцип работы вакцины и важность вакцинации в целом", - добавил он.
Пункт тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
02:10Распространение коронавируса
Иммунолог объяснил разницу между экспресс-тестами и ПЦР-тестированием
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииГеоргий Костюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:17Глава Мосгоризбиркома считает, что не пол определяет достижения человека
10:15Мишустин утвердил автоматическое продление ряда лицензий и разрешений
10:12Aviation Week включил Су-75 в десятку лучших достижений авиации в 2021 году
10:12Рябков заявил об отсутствии доступа к российской дипсобственности в США
10:08Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили
10:06В Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в доме
10:05В Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полиции
10:02США будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИД
10:00Консультации с США по визам в этом году не состоятся, сообщили в МИД
09:58Турецкая лира обновила антирекорд
09:57Рябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности
09:57Рябков допустил положительное развитие отношений с США
09:57В МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасности
09:53Генерал СБУ назвал Украину терпилой
09:52Источник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показаний
09:50В Тюменской области изъяли крупную партию нелегального масла
09:49СК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусей
09:42Испанская Repsol уйдет из российского нефтедобывающего бизнеса
09:40США пока не ответили на предложение России по безопасности, заявил Рябков
09:38На Украине рассказали о "секретном оружии" против России
Лента новостейМолния
Глава Мосгоризбиркома считает, что не пол определяет достижения человекаМишустин утвердил автоматическое продление ряда лицензий и разрешенийAviation Week включил Су-75 в десятку лучших достижений авиации в 2021 годуРябков заявил об отсутствии доступа к российской дипсобственности в СШАГабриэль Борич стал самым молодым президентом ЧилиВ Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в домеВ Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полицииСША будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИДКонсультации с США по визам в этом году не состоятся, сообщили в МИДТурецкая лира обновила антирекордРябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасностиРябков допустил положительное развитие отношений с СШАВ МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасностиГенерал СБУ назвал Украину терпилойИсточник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показанийВ Тюменской области изъяли крупную партию нелегального маслаСК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусейИспанская Repsol уйдет из российского нефтедобывающего бизнесаСША пока не ответили на предложение России по безопасности, заявил РябковНа Украине рассказали о "секретном оружии" против России