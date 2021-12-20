https://ria.ru/20211220/vaktsina-1764626937.html
В ВОЗ рассказали, кому нужно делать бустерную дозу вакцины от COVID-19
В ВОЗ рассказали, кому нужно делать бустерную дозу вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021
В ВОЗ рассказали, кому нужно делать бустерную дозу вакцины от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не знает, какое количество бустерных доз понадобится для предотвращения заражения SARS-CoV-2 в будущем, пока... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T21:40
2021-12-20T21:40
2021-12-20T21:40
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ЖЕНЕВА, 20 дек – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не знает, какое количество бустерных доз понадобится для предотвращения заражения SARS-CoV-2 в будущем, пока рекомендации ВОЗ касаются только ревакцинации людей, у которых слабый иммунитет, здоровым людям третий укол не нужен, сообщила журналистам старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан."Я думаю, все хотят знать, сколько бустерных доз понадобится и когда, но это то, что мы не знаем. Потому что есть много факторов.... Во-первых, это тип вакцины. Каждая вакцина действует по-разному, и продолжительное наблюдение дает нам информацию об эффективности вакцин от тяжелого протекания болезни и повторной инфекции", - сказала она.Во-вторых, по ее словам, на защищенность организма влияют штаммы вируса, в том числе появление новых вариантов, которые распространяются быстрее. Третий фактор зависит от биологических особенностей каждого отдельного человека, защитных способностей его иммунной системы и наличия сопутствующих заболеваний."И поэтому, когда мы даем свои рекомендации, мы должны принимать во внимание все эти факторы. Поэтому Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) внимательно следит за ситуацией, и есть свидетельства о небольшом снижении эффективности вакцин по прошествии примерно шести месяцев", - добавила она.Сваминатан напомнила, что ВОЗ в настоящее время рекомендует бустерные дозы только для тех людей, чем иммунитет ослаблен, и не знает, понадобится ли в будущем постоянная ревакцинация, как от гриппа, для здоровых людей.
https://ria.ru/20211220/omikron-shtamm-1764518429.html
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общество, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В ВОЗ рассказали, кому нужно делать бустерную дозу вакцины от COVID-19
Член ВОЗ Сваминатан: бустерные дозы вакцины от COVID-19 нужны людям со слабым иммунитетом
ЖЕНЕВА, 20 дек – РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
) не знает, какое количество бустерных доз понадобится для предотвращения заражения SARS-CoV-2 в будущем, пока рекомендации ВОЗ касаются только ревакцинации людей, у которых слабый иммунитет, здоровым людям третий укол не нужен, сообщила журналистам старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан
.
"Я думаю, все хотят знать, сколько бустерных доз понадобится и когда, но это то, что мы не знаем. Потому что есть много факторов.... Во-первых, это тип вакцины. Каждая вакцина действует по-разному, и продолжительное наблюдение дает нам информацию об эффективности вакцин от тяжелого протекания болезни и повторной инфекции", - сказала она.
Во-вторых, по ее словам, на защищенность организма влияют штаммы вируса, в том числе появление новых вариантов, которые распространяются быстрее. Третий фактор зависит от биологических особенностей каждого отдельного человека, защитных способностей его иммунной системы и наличия сопутствующих заболеваний.
"И поэтому, когда мы даем свои рекомендации, мы должны принимать во внимание все эти факторы. Поэтому Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) внимательно следит за ситуацией, и есть свидетельства о небольшом снижении эффективности вакцин по прошествии примерно шести месяцев", - добавила она.
Сваминатан напомнила, что ВОЗ в настоящее время рекомендует бустерные дозы только для тех людей, чем иммунитет ослаблен, и не знает, понадобится ли в будущем постоянная ревакцинация, как от гриппа, для здоровых людей.