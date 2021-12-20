https://ria.ru/20211220/vaktsina-1764572409.html
Регулятор ЕС одобрил вакцину от COVID-19 компании Novavax
Регулятор ЕС одобрил вакцину от COVID-19 компании Novavax - РИА Новости, 20.12.2021
Регулятор ЕС одобрил вакцину от COVID-19 компании Novavax
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в понедельник на внеочередном заседании одобрило американскую антикоронавирусную вакцину Nuvaxovid... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:14
2021-12-20T16:14
2021-12-20T16:14
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в понедельник на внеочередном заседании одобрило американскую антикоронавирусную вакцину Nuvaxovid компании Novavax, говорится в распространенном заявлении регулятора.Ранее разработчик после успешного завершения процедуры постепенной экспертизы подал заявку на получение регистрационного удостоверения в Евросоюзе.Теперь Еврокомиссия должна утвердить решение регулятора, и вакцина сможет использоваться странами ЕС.До последнего времени в ЕС были одобрены для использования четыре вакцины от COVID-19 - Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.Еще четыре вакцины проходят процедуру постепенной экспертизы: российская "Спутник V", китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и французская Valneva. Немецкая компания CureVac ранее отозвала заявку из ЕМА на экспертизу своей антикоронавирусной вакцины.
https://ria.ru/20211217/covovax-1764285550.html
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Регулятор ЕС одобрил вакцину от COVID-19 компании Novavax
ЕМА одобрило американскую вакцину от коронавируса Nuvaxovid компании Novavax