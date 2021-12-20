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Минздрав разрешил клинические исследования еще одной вакцины от COVID-19
Минздрав разрешил клинические исследования еще одной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021
Минздрав разрешил клинические исследования еще одной вакцины от COVID-19
Минздрав РФ разрешил компании "Генериум" проведение клинических исследований назальной вакцины для профилактики COVID-19, следует из данных реестра разрешений... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:37
2021-12-20T14:37
2021-12-20T14:45
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Минздрав РФ разрешил компании "Генериум" проведение клинических исследований назальной вакцины для профилактики COVID-19, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований."Изучение безопасности и иммуногенности интраназальной вакцины GNR-099 по сравнению с вакциной Гам-КОВИД-Вак у здоровых добровольцев", - говорится в документе.Предполагается, что в исследовании примут участие 1320 добровольцев. Завершить испытания планируется 31 декабря 2023 года.
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14:37 20.12.2021 (обновлено: 14:45 20.12.2021)
Минздрав разрешил клинические исследования еще одной вакцины от COVID-19
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19 "Генериум"