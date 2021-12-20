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В Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полиции
В Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полиции - РИА Новости, 20.12.2021
В Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полиции
Житель Приморья, подозреваемый в серии краж во Владивостоке, во время задержания спрятался от полицейских под ванной одинокой женщины, пустившей его... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:05
2021-12-20T10:05
2021-12-20T11:17
происшествия
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Житель Приморья, подозреваемый в серии краж во Владивостоке, во время задержания спрятался от полицейских под ванной одинокой женщины, пустившей его переночевать, сообщает в понедельник региональное УМВД.Полиция сообщает, что в нескольких районах Владивостока стали поступать заявления о кражах личных вещей из гостиниц, офисов и баров. По подозрению задержан ранее судимый 24-летний житель Приморья, не имеющий прописки и находящийся в федеральном розыске за кражи."Полицейские выяснили, что, прибыв из Находки во Владивосток, молодой человек, пользуясь отзывчивостью одиноких женщин, оставался у них на ночлег. У одной из таких жительниц города его и обнаружили сотрудники полиции. Злоумышленник до последнего надеялся на то, что сможет избежать ответственности, поэтому спрятался от полицейских под ванну", - говорится в релизе.Следствие установило, что задержанный совершил шесть краж во Владивостоке с общим ущербом более чем в 300 тысяч рублей.По данным полиции, фигурант никогда нигде не работал: "гастролировал" по краю в поисках легкой наживы, обретая кров у доверчивых женщин.Сейчас мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба".
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происшествия, приморский край, владивосток
10:05 20.12.2021 (обновлено: 11:17 20.12.2021)
В Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полиции
Рецидивист в Приморье залез под ванну, спасаясь от полиции
ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости.
Житель Приморья, подозреваемый в серии краж во Владивостоке
, во время задержания спрятался от полицейских под ванной одинокой женщины, пустившей его переночевать, сообщает в понедельник региональное УМВД
.
Полиция сообщает, что в нескольких районах Владивостока стали поступать заявления о кражах личных вещей из гостиниц, офисов и баров. По подозрению задержан ранее судимый 24-летний житель Приморья, не имеющий прописки и находящийся в федеральном розыске за кражи.
"Полицейские выяснили, что, прибыв из Находки во Владивосток, молодой человек, пользуясь отзывчивостью одиноких женщин, оставался у них на ночлег. У одной из таких жительниц города его и обнаружили сотрудники полиции. Злоумышленник до последнего надеялся на то, что сможет избежать ответственности, поэтому спрятался от полицейских под ванну", - говорится в релизе.
Следствие установило, что задержанный совершил шесть краж во Владивостоке с общим ущербом более чем в 300 тысяч рублей.
По данным полиции, фигурант никогда нигде не работал: "гастролировал" по краю в поисках легкой наживы, обретая кров у доверчивых женщин.
Сейчас мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба".