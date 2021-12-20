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В Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полиции

В Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полиции - РИА Новости, 20.12.2021

В Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полиции

Житель Приморья, подозреваемый в серии краж во Владивостоке, во время задержания спрятался от полицейских под ванной одинокой женщины, пустившей его... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T10:05

2021-12-20T10:05

2021-12-20T11:17

происшествия

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Житель Приморья, подозреваемый в серии краж во Владивостоке, во время задержания спрятался от полицейских под ванной одинокой женщины, пустившей его переночевать, сообщает в понедельник региональное УМВД.Полиция сообщает, что в нескольких районах Владивостока стали поступать заявления о кражах личных вещей из гостиниц, офисов и баров. По подозрению задержан ранее судимый 24-летний житель Приморья, не имеющий прописки и находящийся в федеральном розыске за кражи."Полицейские выяснили, что, прибыв из Находки во Владивосток, молодой человек, пользуясь отзывчивостью одиноких женщин, оставался у них на ночлег. У одной из таких жительниц города его и обнаружили сотрудники полиции. Злоумышленник до последнего надеялся на то, что сможет избежать ответственности, поэтому спрятался от полицейских под ванну", - говорится в релизе.Следствие установило, что задержанный совершил шесть краж во Владивостоке с общим ущербом более чем в 300 тысяч рублей.По данным полиции, фигурант никогда нигде не работал: "гастролировал" по краю в поисках легкой наживы, обретая кров у доверчивых женщин.Сейчас мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба".

https://ria.ru/20211217/podzhog-1764182927.html

приморский край

владивосток

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происшествия, приморский край, владивосток