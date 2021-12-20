https://ria.ru/20211220/ubiystvo-1764497960.html
В Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в доме
В Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в доме - РИА Новости, 20.12.2021
В Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в доме
Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело после того, как трое злоумышленников ворвались в частный дом в деревне Кузьминская и застрелили... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:06
2021-12-20T10:06
2021-12-20T10:06
происшествия
няндомский район
архангельская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
МУРМАНСК, 20 дек – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело после того, как трое злоумышленников ворвались в частный дом в деревне Кузьминская и застрелили 58-летнюю женщину, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.Преступление было совершено 18 декабря ночью. "Трое неустановленных лиц проникли в частный дом, расположенный в деревне Кузьминская Няндомского района, и произвели выстрелы в местного жителя и членов его семьи. В результате полученного огнестрельного ранения 58-летняя женщина скончалась на месте преступления", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело по ч п. "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).Силовики задержали двоих жителей Московской и Саратовской областей в возрасте 33 и 36 лет, передвигавшихся на "УАЗ Патриот" - на авто этой марки скрылись вооруженные преступники."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210909/pokushenie-1749235895.html
https://ria.ru/20210421/samooborona-1729136426.html
няндомский район
архангельская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, няндомский район, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в доме
В Архангельской области трое мужчин застрелили 58-летнюю женщину в ее частном доме