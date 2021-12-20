https://ria.ru/20211220/ubiystvo-1764497960.html

В Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в доме

В Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в доме - РИА Новости, 20.12.2021

В Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в доме

Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело после того, как трое злоумышленников ворвались в частный дом в деревне Кузьминская и застрелили... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T10:06

2021-12-20T10:06

2021-12-20T10:06

происшествия

няндомский район

архангельская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МУРМАНСК, 20 дек – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело после того, как трое злоумышленников ворвались в частный дом в деревне Кузьминская и застрелили 58-летнюю женщину, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.Преступление было совершено 18 декабря ночью. "Трое неустановленных лиц проникли в частный дом, расположенный в деревне Кузьминская Няндомского района, и произвели выстрелы в местного жителя и членов его семьи. В результате полученного огнестрельного ранения 58-летняя женщина скончалась на месте преступления", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело по ч п. "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).Силовики задержали двоих жителей Московской и Саратовской областей в возрасте 33 и 36 лет, передвигавшихся на "УАЗ Патриот" - на авто этой марки скрылись вооруженные преступники."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210909/pokushenie-1749235895.html

https://ria.ru/20210421/samooborona-1729136426.html

няндомский район

архангельская область

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происшествия, няндомский район, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф), россия