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В Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в доме
В Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в доме - РИА Новости, 20.12.2021
В Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в доме
Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело после того, как трое злоумышленников ворвались в частный дом в деревне Кузьминская и застрелили... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:06
2021-12-20T10:06
происшествия
няндомский район
архангельская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МУРМАНСК, 20 дек – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело после того, как трое злоумышленников ворвались в частный дом в деревне Кузьминская и застрелили 58-летнюю женщину, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.Преступление было совершено 18 декабря ночью. "Трое неустановленных лиц проникли в частный дом, расположенный в деревне Кузьминская Няндомского района, и произвели выстрелы в местного жителя и членов его семьи. В результате полученного огнестрельного ранения 58-летняя женщина скончалась на месте преступления", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело по ч п. "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).Силовики задержали двоих жителей Московской и Саратовской областей в возрасте 33 и 36 лет, передвигавшихся на "УАЗ Патриот" - на авто этой марки скрылись вооруженные преступники."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210909/pokushenie-1749235895.html
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няндомский район
архангельская область
россия
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происшествия, няндомский район, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:06 20.12.2021
 
В Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в доме

В Архангельской области трое мужчин застрелили 58-летнюю женщину в ее частном доме

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МУРМАНСК, 20 дек – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело после того, как трое злоумышленников ворвались в частный дом в деревне Кузьминская и застрелили 58-летнюю женщину, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
Преступление было совершено 18 декабря ночью. "Трое неустановленных лиц проникли в частный дом, расположенный в деревне Кузьминская Няндомского района, и произвели выстрелы в местного жителя и членов его семьи. В результате полученного огнестрельного ранения 58-летняя женщина скончалась на месте преступления", - говорится в сообщении.
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Следователи возбудили уголовное дело по ч п. "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).
Силовики задержали двоих жителей Московской и Саратовской областей в возрасте 33 и 36 лет, передвигавшихся на "УАЗ Патриот" - на авто этой марки скрылись вооруженные преступники.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияНяндомский районАрхангельская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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