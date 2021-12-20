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HBO Max выпустила официальный трейлер спецвыпуска Гарри Поттера
HBO Max выпустила официальный трейлер спецвыпуска Гарри Поттера - РИА Новости, 20.12.2021
HBO Max выпустила официальный трейлер спецвыпуска Гарри Поттера
Американская стриминговая платформа HBO Max выпустила официальный трейлер спецвыпуска "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", приуроченного к... РИА Новости, 20.12.2021
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американская стриминговая платформа HBO Max выпустила официальный трейлер спецвыпуска "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", приуроченного к юбилею первого фильма.Две недели назад канал показал первый тизер спецвыпуска.Спецвыпуск "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" расскажет историю создания фильма с помощью новых интервью и бесед с актерами. Зрители отправятся в путешествие от первого лица по "одной из самых любимых кинофраншиз всех времен". Он выйдет на HBO Max 1 января 2022 года. В специальном эпизоде примут участие Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, сыгравшие главных героев в серии фильмов о Гарии Поттере.Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 16 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" вышла в 2011 году, после этого на экраны вышли еще два фильма "Фантастические твари" о событиях, предшествовавших основной саге, также по одноименной книге Роулинг.
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джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
21:11 20.12.2021 (обновлено: 21:19 20.12.2021)
HBO Max выпустила официальный трейлер спецвыпуска Гарри Поттера
Платформа HBO Max выпустила официальный трейлер спецвыпуска "Гарри Поттер 20 лет спустя"