https://ria.ru/20211220/travmy-1764619888.html

Тренер в Барнауле получил условный срок из-за травм детей на батуте

Тренер в Барнауле получил условный срок из-за травм детей на батуте - РИА Новости, 20.12.2021

Тренер в Барнауле получил условный срок из-за травм детей на батуте

Тренеру одного из спортивных центров в Барнауле дали один год условно, после того как несколько детей получили серьезные травмы при занятии на батуте, сообщает... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T20:46

2021-12-20T20:46

2021-12-20T20:46

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БАРНАУЛ, 20 дек - РИА Новости. Тренеру одного из спортивных центров в Барнауле дали один год условно, после того как несколько детей получили серьезные травмы при занятии на батуте, сообщает СУСК РФ по региону.По данным следствия, четверо детей в возрасте от 5 до 12 лет в 2018 и 2019 годах получили различные травмы позвоночника и перелом руки при занятии на батуте. Следователи установили, что 25-летний тренер не только не имел профессионального образования и спортивной подготовки по батутной акробатике, но и сам придумывал программы занятий, не соответствующие стандартам и нормам данного вида спорта. Также во время проведения занятий тренер не следил за тем, как дети выполняют задания, отвлекаясь в том числе на телефон, сообщает следствие.В то же время следствие и суд установили, что с 2016 года генеральный директор одного из обществ с ограниченной ответственностью организовал в спортивном клубе Барнаула проведение занятий для детей с использованием батутного комплекса. При этом он привлек к работе с несовершеннолетними тренеров, не имеющих необходимой спортивной и профессиональной квалификации, а также имеющих низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности, необходимой для проведения занятий по батутной акробатике."В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив директору ООО наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Бывший тренер приговорен к лишению свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Также ему запретили работать с детьми сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211220/rashkin-1764608221.html

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происшествия, барнаул, россия