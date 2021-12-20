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Тренер в Барнауле получил условный срок из-за травм детей на батуте
Тренер в Барнауле получил условный срок из-за травм детей на батуте - РИА Новости, 20.12.2021
Тренер в Барнауле получил условный срок из-за травм детей на батуте
Тренеру одного из спортивных центров в Барнауле дали один год условно, после того как несколько детей получили серьезные травмы при занятии на батуте, сообщает... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T20:46
2021-12-20T20:46
происшествия
барнаул
россия
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БАРНАУЛ, 20 дек - РИА Новости. Тренеру одного из спортивных центров в Барнауле дали один год условно, после того как несколько детей получили серьезные травмы при занятии на батуте, сообщает СУСК РФ по региону.По данным следствия, четверо детей в возрасте от 5 до 12 лет в 2018 и 2019 годах получили различные травмы позвоночника и перелом руки при занятии на батуте. Следователи установили, что 25-летний тренер не только не имел профессионального образования и спортивной подготовки по батутной акробатике, но и сам придумывал программы занятий, не соответствующие стандартам и нормам данного вида спорта. Также во время проведения занятий тренер не следил за тем, как дети выполняют задания, отвлекаясь в том числе на телефон, сообщает следствие.В то же время следствие и суд установили, что с 2016 года генеральный директор одного из обществ с ограниченной ответственностью организовал в спортивном клубе Барнаула проведение занятий для детей с использованием батутного комплекса. При этом он привлек к работе с несовершеннолетними тренеров, не имеющих необходимой спортивной и профессиональной квалификации, а также имеющих низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности, необходимой для проведения занятий по батутной акробатике."В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив директору ООО наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Бывший тренер приговорен к лишению свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Также ему запретили работать с детьми сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211220/rashkin-1764608221.html
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происшествия, барнаул, россия
20:46 20.12.2021
 
Тренер в Барнауле получил условный срок из-за травм детей на батуте

Тренер в Барнауле получил условный срок после получения детьми серьезных травм на батуте

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БАРНАУЛ, 20 дек - РИА Новости. Тренеру одного из спортивных центров в Барнауле дали один год условно, после того как несколько детей получили серьезные травмы при занятии на батуте, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным следствия, четверо детей в возрасте от 5 до 12 лет в 2018 и 2019 годах получили различные травмы позвоночника и перелом руки при занятии на батуте. Следователи установили, что 25-летний тренер не только не имел профессионального образования и спортивной подготовки по батутной акробатике, но и сам придумывал программы занятий, не соответствующие стандартам и нормам данного вида спорта. Также во время проведения занятий тренер не следил за тем, как дети выполняют задания, отвлекаясь в том числе на телефон, сообщает следствие.
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В то же время следствие и суд установили, что с 2016 года генеральный директор одного из обществ с ограниченной ответственностью организовал в спортивном клубе Барнаула проведение занятий для детей с использованием батутного комплекса. При этом он привлек к работе с несовершеннолетними тренеров, не имеющих необходимой спортивной и профессиональной квалификации, а также имеющих низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности, необходимой для проведения занятий по батутной акробатике.
"В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив директору ООО наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Бывший тренер приговорен к лишению свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Также ему запретили работать с детьми сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
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