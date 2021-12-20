Тренер в Барнауле получил условный срок из-за травм детей на батуте
Тренер в Барнауле получил условный срок после получения детьми серьезных травм на батуте
БАРНАУЛ, 20 дек - РИА Новости. Тренеру одного из спортивных центров в Барнауле дали один год условно, после того как несколько детей получили серьезные травмы при занятии на батуте, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным следствия, четверо детей в возрасте от 5 до 12 лет в 2018 и 2019 годах получили различные травмы позвоночника и перелом руки при занятии на батуте. Следователи установили, что 25-летний тренер не только не имел профессионального образования и спортивной подготовки по батутной акробатике, но и сам придумывал программы занятий, не соответствующие стандартам и нормам данного вида спорта. Также во время проведения занятий тренер не следил за тем, как дети выполняют задания, отвлекаясь в том числе на телефон, сообщает следствие.
В то же время следствие и суд установили, что с 2016 года генеральный директор одного из обществ с ограниченной ответственностью организовал в спортивном клубе Барнаула проведение занятий для детей с использованием батутного комплекса. При этом он привлек к работе с несовершеннолетними тренеров, не имеющих необходимой спортивной и профессиональной квалификации, а также имеющих низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности, необходимой для проведения занятий по батутной акробатике.
"В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив директору ООО наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Бывший тренер приговорен к лишению свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Также ему запретили работать с детьми сроком на 3 года", - говорится в сообщении.