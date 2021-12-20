https://ria.ru/20211220/tovarooborot-1764529978.html

Товарооборот Хэйлунцзяна с РФ в январе-ноябре 2021 года вырос на 32,4%

Товарооборот Хэйлунцзяна с РФ в январе-ноябре 2021 года вырос на 32,4% - РИА Новости, 20.12.2021

Товарооборот Хэйлунцзяна с РФ в январе-ноябре 2021 года вырос на 32,4%

За первые 11 месяцев 2021 года объем товарооборота между провинцией Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) и Россией увеличился на 32,4% в годовом исчислении и... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:04

2021-12-20T13:04

2021-12-20T13:04

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МОСКВА, 20 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые 11 месяцев 2021 года объем товарооборота между провинцией Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) и Россией увеличился на 32,4% в годовом исчислении и достиг 118,5 миллиарда юаней, составив 65,5% от общего объема внешней торговли этой провинции, сообщила Харбинская таможенная служба.В частности, объем экспорта в Россию из провинции Хэйлунцзян составил 9,57 миллиарда юаней, увеличившись на 8,2%, а объем импорта из России в эту провинцию достиг 108,93 миллиарда юаней, увеличившись на 35%, свидетельствуют таможенные данные.Статистика также показывает, что за первые 11 месяцев этого года объем экспорта и импорта пров. Хэйлунцзян в области торговли товарами увеличился на 28,1% в годовом исчислении и составил 180,78 миллиарда юаней. В частности, объем экспорта составил 40,34 миллиарда юаней, увеличившись на 24,3%, а объем импорта увеличился на 29,3% и составил 140,44 миллиарда юаней.

https://ria.ru/20211216/pogranperekhod-1764007163.html

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экономика, китай, хэйлунцзян, россия