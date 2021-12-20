https://ria.ru/20211220/terakty-1764480251.html

Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году

Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году - РИА Новости, 20.12.2021

Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году

Президент России Владимир Путин заявил, что за 11 месяцев текущего года в РФ предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T01:05

2021-12-20T01:05

2021-12-20T09:29

общество

безопасность

москва

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764253780_0:0:2854:1605_1920x0_80_0_0_24ef3f49a9c7cb4fc54950534bef1234.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за 11 месяцев текущего года в РФ предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта, и важно и дальше эффективно работать в борьбе с терроризмом.По его словам, удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы."За 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов. А количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно. Подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки. Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много", - сказал Путин.Он добавил, что "важно и дальше действовать наступательно и эффективно". "При координирующей роли Национального антитеррористического комитета ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров. Среди других приоритетных задач - продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей", - добавил президент.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поздравление Путина с днем работника органов безопасности Поздравление Путина с днем работника органов безопасности 2021-12-20T01:05 true PT4M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, безопасность, москва, владимир путин, россия, видео