Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211220/terakty-1764480251.html
Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году
Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году - РИА Новости, 20.12.2021
Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году
Президент России Владимир Путин заявил, что за 11 месяцев текущего года в РФ предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T01:05
2021-12-20T09:29
общество
безопасность
москва
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764253780_0:0:2854:1605_1920x0_80_0_0_24ef3f49a9c7cb4fc54950534bef1234.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за 11 месяцев текущего года в РФ предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта, и важно и дальше эффективно работать в борьбе с терроризмом.По его словам, удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы."За 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов. А количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно. Подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки. Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много", - сказал Путин.Он добавил, что "важно и дальше действовать наступательно и эффективно". "При координирующей роли Национального антитеррористического комитета ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров. Среди других приоритетных задач - продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей", - добавил президент.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
2021-12-20T01:05
true
PT4M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764253780_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d3568645656f2a98f89d42692edba02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, безопасность, москва, владимир путин, россия, видео
Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за 11 месяцев текущего года в РФ предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта, и важно и дальше эффективно работать в борьбе с терроризмом.
2021-12-20T01:05
true
PT4M53S
01:05 20.12.2021 (обновлено: 09:29 20.12.2021)
 
Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году

Президент России Владимир Путин: с начала года в стране предотвратили 32 теракта

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за 11 месяцев текущего года в РФ предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта, и важно и дальше эффективно работать в борьбе с терроризмом.

"Сегодня сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования. Прежде всего, в решении вашей главной, приоритетной задачи: жесткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом. За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи и в целом позитивная динамика", - сказал Путин в видеообращении с поздравлением работников органов безопасности, которое опубликовано на сайте телеканала "Звезда".

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
Владимир Путин
Президент России
По его словам, удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы.
"За 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов. А количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно. Подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки. Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много", - сказал Путин.
Он добавил, что "важно и дальше действовать наступательно и эффективно". "При координирующей роли Национального антитеррористического комитета ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров. Среди других приоритетных задач - продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей", - добавил президент.
 
ОбществоБезопасностьМоскваВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:15Мишустин утвердил автоматическое продление ряда лицензий и разрешений
10:12Aviation Week включил Су-75 в десятку лучших достижений авиации в 2021 году
10:12Рябков заявил об отсутствии доступа к российской дипсобственности в США
10:08Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили
10:06В Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в доме
10:05В Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полиции
10:02США будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИД
10:00Консультации с США по визам в этом году не состоятся, сообщили в МИД
09:58Турецкая лира обновила антирекорд
09:57Рябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности
09:57Рябков допустил положительное развитие отношений с США
09:57В МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасности
09:53Генерал СБУ назвал Украину терпилой
09:52Источник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показаний
09:50В Тюменской области изъяли крупную партию нелегального масла
09:49СК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусей
09:42Испанская Repsol уйдет из российского нефтедобывающего бизнеса
09:40США пока не ответили на предложение России по безопасности, заявил Рябков
09:38На Украине рассказали о "секретном оружии" против России
09:36В России планируют создать первый школьный музей разведчика Алексея Ботяна
Лента новостейМолния
Мишустин утвердил автоматическое продление ряда лицензий и разрешенийAviation Week включил Су-75 в десятку лучших достижений авиации в 2021 годуРябков заявил об отсутствии доступа к российской дипсобственности в СШАГабриэль Борич стал самым молодым президентом ЧилиВ Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в домеВ Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полицииСША будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИДКонсультации с США по визам в этом году не состоятся, сообщили в МИДТурецкая лира обновила антирекордРябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасностиРябков допустил положительное развитие отношений с СШАВ МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасностиГенерал СБУ назвал Украину терпилойИсточник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показанийВ Тюменской области изъяли крупную партию нелегального маслаСК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусейИспанская Repsol уйдет из российского нефтедобывающего бизнесаСША пока не ответили на предложение России по безопасности, заявил РябковНа Украине рассказали о "секретном оружии" против РоссииВ России планируют создать первый школьный музей разведчика Алексея Ботяна