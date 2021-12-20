https://ria.ru/20211220/terakty-1764480251.html
Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году
Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году - РИА Новости, 20.12.2021
Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году
Президент России Владимир Путин заявил, что за 11 месяцев текущего года в РФ предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T01:05
2021-12-20T01:05
2021-12-20T09:29
общество
безопасность
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за 11 месяцев текущего года в РФ предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта, и важно и дальше эффективно работать в борьбе с терроризмом.По его словам, удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы."За 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов. А количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно. Подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки. Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много", - сказал Путин.Он добавил, что "важно и дальше действовать наступательно и эффективно". "При координирующей роли Национального антитеррористического комитета ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров. Среди других приоритетных задач - продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей", - добавил президент.
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Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
2021-12-20T01:05
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общество, безопасность, москва, владимир путин, россия, видео
01:05 20.12.2021 (обновлено: 09:29 20.12.2021)
Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году
Президент России Владимир Путин: с начала года в стране предотвратили 32 теракта
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил, что за 11 месяцев текущего года в РФ
предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта, и важно и дальше эффективно работать в борьбе с терроризмом.
"Сегодня сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования. Прежде всего, в решении вашей главной, приоритетной задачи: жесткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом. За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи и в целом позитивная динамика", - сказал Путин в видеообращении с поздравлением работников органов безопасности, которое опубликовано на сайте телеканала "Звезда".
Владимир Путин
Президент России
По его словам, удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы.
"За 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов. А количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно. Подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки. Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много", - сказал Путин.
Он добавил, что "важно и дальше действовать наступательно и эффективно". "При координирующей роли Национального антитеррористического комитета ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров. Среди других приоритетных задач - продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей", - добавил президент.