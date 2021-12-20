https://ria.ru/20211220/tayfun-1764592862.html

У посольства на Филиппинах нет данных о россиянах, пострадавших от тайфуна

У посольства на Филиппинах нет данных о россиянах, пострадавших от тайфуна - РИА Новости, 20.12.2021

У посольства на Филиппинах нет данных о россиянах, пострадавших от тайфуна

Данных о погибших и пострадавших от тайфуна Rai российских гражданах на Филиппинах не поступало, однако некоторые россияне изъявили желание покинуть эту страну, РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T17:44

2021-12-20T17:44

2021-12-20T21:49

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Данных о погибших и пострадавших от тайфуна Rai российских гражданах на Филиппинах не поступало, однако некоторые россияне изъявили желание покинуть эту страну, сообщил РИА Новости по электронной почте заведующий консульским отделом посольства РФ в Маниле Ярослав Павлов.По словам дипломата, отмечен только существенный ущерб их собственности, в том числе недвижимости."Ряд росграждан изъявили желание покинуть страну пребывания и обратились в посольство за содействием в оформлении выездных документов", - сообщил Павлов.Дипломат уточнил, что пока с такой просьбой обратилось только 2 семьи - всего 6 человек, включая 2 несовершеннолетних. Еще один россиянин ранее обратился с такой же просьбой, но не из-за тайфуна.При этом он добавил, что с основными пострадавшими провинциями налажена мобильная связь. Пока что отсутствует телефонная, мобильная связь с провинцией (и одноименным островом) Палаван, которая пострадала от тайфуна в последнюю очередь."К нам поступили как минимум одно одна просьба из России от матери россиянки, предположительно находившейся в этой провинции, на учете не состояла, данные о ее пребывании в стране в посольстве отсутствуют. В настоящее время информация по ней и другим россиянам, проживающим и данной провинции, проверяется, однако ввиду нарушения коммуникаций это может занять несколько дней", - уточнил Павлов.По сообщениям местных СМИ, во время тайфуна Rai, который на Филиппинах получил название Odette, погибли по меньшей мере 375 человек, около 500 получили травмы, еще 56 человек пропали без вести.

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