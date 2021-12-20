Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211220/tayfun-1764592862.html
У посольства на Филиппинах нет данных о россиянах, пострадавших от тайфуна
У посольства на Филиппинах нет данных о россиянах, пострадавших от тайфуна - РИА Новости, 20.12.2021
У посольства на Филиппинах нет данных о россиянах, пострадавших от тайфуна
Данных о погибших и пострадавших от тайфуна Rai российских гражданах на Филиппинах не поступало, однако некоторые россияне изъявили желание покинуть эту страну, РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:44
2021-12-20T21:49
в мире
филиппины
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/13/1764459623_0:194:1853:1236_1920x0_80_0_0_c7f4cc6857ec56b10981b1f9917fc60c.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Данных о погибших и пострадавших от тайфуна Rai российских гражданах на Филиппинах не поступало, однако некоторые россияне изъявили желание покинуть эту страну, сообщил РИА Новости по электронной почте заведующий консульским отделом посольства РФ в Маниле Ярослав Павлов.По словам дипломата, отмечен только существенный ущерб их собственности, в том числе недвижимости."Ряд росграждан изъявили желание покинуть страну пребывания и обратились в посольство за содействием в оформлении выездных документов", - сообщил Павлов.Дипломат уточнил, что пока с такой просьбой обратилось только 2 семьи - всего 6 человек, включая 2 несовершеннолетних. Еще один россиянин ранее обратился с такой же просьбой, но не из-за тайфуна.При этом он добавил, что с основными пострадавшими провинциями налажена мобильная связь. Пока что отсутствует телефонная, мобильная связь с провинцией (и одноименным островом) Палаван, которая пострадала от тайфуна в последнюю очередь."К нам поступили как минимум одно одна просьба из России от матери россиянки, предположительно находившейся в этой провинции, на учете не состояла, данные о ее пребывании в стране в посольстве отсутствуют. В настоящее время информация по ней и другим россиянам, проживающим и данной провинции, проверяется, однако ввиду нарушения коммуникаций это может занять несколько дней", - уточнил Павлов.По сообщениям местных СМИ, во время тайфуна Rai, который на Филиппинах получил название Odette, погибли по меньшей мере 375 человек, около 500 получили травмы, еще 56 человек пропали без вести.
https://ria.ru/20211220/tayfun-1764587529.html
филиппины
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/13/1764459623_103:0:1751:1236_1920x0_80_0_0_a9c21df49dbb6bd767251975aaf8d406.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, филиппины, россия, новости - туризм
17:44 20.12.2021 (обновлено: 21:49 20.12.2021)
 
У посольства на Филиппинах нет данных о россиянах, пострадавших от тайфуна

В посольство на Филиппинах не поступали данные о россиянах, пострадавших от тайфуна Rai

© REUTERS / Philippine Coast GuardПоследствия тайфуна Rai на Филиппинах
Последствия тайфуна Rai на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / Philippine Coast Guard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Данных о погибших и пострадавших от тайфуна Rai российских гражданах на Филиппинах не поступало, однако некоторые россияне изъявили желание покинуть эту страну, сообщил РИА Новости по электронной почте заведующий консульским отделом посольства РФ в Маниле Ярослав Павлов.
"Пока что, несмотря на резкий рост числа жертв стихии на Филиппинах, данных о погибших или пострадавших россиянах не поступало", - отметил он.
По словам дипломата, отмечен только существенный ущерб их собственности, в том числе недвижимости.
"Ряд росграждан изъявили желание покинуть страну пребывания и обратились в посольство за содействием в оформлении выездных документов", - сообщил Павлов.
Дипломат уточнил, что пока с такой просьбой обратилось только 2 семьи - всего 6 человек, включая 2 несовершеннолетних. Еще один россиянин ранее обратился с такой же просьбой, но не из-за тайфуна.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
17:20
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за последствий тайфуна
При этом он добавил, что с основными пострадавшими провинциями налажена мобильная связь. Пока что отсутствует телефонная, мобильная связь с провинцией (и одноименным островом) Палаван, которая пострадала от тайфуна в последнюю очередь.
"К нам поступили как минимум одно одна просьба из России от матери россиянки, предположительно находившейся в этой провинции, на учете не состояла, данные о ее пребывании в стране в посольстве отсутствуют. В настоящее время информация по ней и другим россиянам, проживающим и данной провинции, проверяется, однако ввиду нарушения коммуникаций это может занять несколько дней", - уточнил Павлов.
По сообщениям местных СМИ, во время тайфуна Rai, который на Филиппинах получил название Odette, погибли по меньшей мере 375 человек, около 500 получили травмы, еще 56 человек пропали без вести.
 
ТуризмВ миреФилиппиныРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26"Не надо бежать": Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко
02:20"Вызывает рак": популярный в России продукт назвали смертельно опасным
02:12Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля
02:10Аналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валюте
02:08Премьер Украины оценил запасы газа в стране
02:03"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в США
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
Лента новостейМолния
"Не надо бежать": Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко"Вызывает рак": популярный в России продукт назвали смертельно опаснымФинансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубляАналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валютеПремьер Украины оценил запасы газа в стране"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в СШАНа Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила Украину