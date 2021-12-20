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Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за последствий тайфуна
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за последствий тайфуна - РИА Новости, 20.12.2021
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за последствий тайфуна
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования филиппинскому коллеге Родриго Дутерте в связи с трагическими последствиями тайфуна, телеграмма... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:20
2021-12-20T17:23
в мире
филиппины
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования филиппинскому коллеге Родриго Дутерте в связи с трагическими последствиями тайфуна, телеграмма опубликована на сайте Кремля.По сообщениям местных СМИ, во время тайфуна Rai, который на Филиппинах получил название Odette, погибли по меньшей мере 375 человек, около 500 получили травмы, еще 56 пропали без вести."Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на центральные районы вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в сообщении.
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в мире, филиппины, владимир путин, россия
17:20 20.12.2021 (обновлено: 17:23 20.12.2021)
 
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за последствий тайфуна

Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Дутерте из-за последствий тайфуна

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования филиппинскому коллеге Родриго Дутерте в связи с трагическими последствиями тайфуна, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По сообщениям местных СМИ, во время тайфуна Rai, который на Филиппинах получил название Odette, погибли по меньшей мере 375 человек, около 500 получили травмы, еще 56 пропали без вести.
"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на центральные районы вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в сообщении.
 
В миреФилиппиныВладимир ПутинРоссия
 
 
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