https://ria.ru/20211220/tayfun-1764587529.html
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за последствий тайфуна
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за последствий тайфуна - РИА Новости, 20.12.2021
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за последствий тайфуна
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования филиппинскому коллеге Родриго Дутерте в связи с трагическими последствиями тайфуна, телеграмма... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:20
2021-12-20T17:20
2021-12-20T17:23
в мире
филиппины
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1a79970391c18b45d18308a0b24b1827.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования филиппинскому коллеге Родриго Дутерте в связи с трагическими последствиями тайфуна, телеграмма опубликована на сайте Кремля.По сообщениям местных СМИ, во время тайфуна Rai, который на Филиппинах получил название Odette, погибли по меньшей мере 375 человек, около 500 получили травмы, еще 56 пропали без вести."Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на центральные районы вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в сообщении.
филиппины
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_94fe9637273213d55b0b85a0876961e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, владимир путин, россия
17:20 20.12.2021 (обновлено: 17:23 20.12.2021)
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за последствий тайфуна
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Дутерте из-за последствий тайфуна