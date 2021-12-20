https://ria.ru/20211220/sud-1764557476.html

Директора орловской спортшколы будут судить после гибели ребенка

Директора орловской спортшколы будут судить после гибели ребенка - РИА Новости, 20.12.2021

Директора орловской спортшколы будут судить после гибели ребенка

Директор спортшколы в Орловской области пойдет под суд после гибели юного футболиста, попавшего под поезд, сообщает СУСК РФ по Орловской области. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:01

2021-12-20T15:01

2021-12-20T15:01

происшествия

орловская область

россия

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БРЯНСК, 20 дек – РИА Новости. Директор спортшколы в Орловской области пойдет под суд после гибели юного футболиста, попавшего под поезд, сообщает СУСК РФ по Орловской области."Следственными органами СК РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора детской спортивной школы, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Трагедия произошла в январе 2018 года на железнодорожной станции "Змиевка" Свердловского района Орловской области. Команда по футболу в составе 12 несовершеннолетних спортсменов под руководством директора МБУ ДО "ДЮСШ" Свердловского района прибыла с соревнований по мини-футболу. Как отмечает следствие, директор школы оставил несовершеннолетних детей на платформе, не сопроводив их из зоны повышенной опасности. Один из несовершеннолетних, оставшийся без присмотра, был смертельно травмирован прибывающим пригородным электропоездом, говорится в сообщении.

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происшествия, орловская область, россия