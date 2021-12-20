https://ria.ru/20211220/sud-1764519113.html

В Батайске осудили мужчину, с руганью размахивавшего ножом возле школы

В Батайске осудили мужчину, с руганью размахивавшего ножом возле школы - РИА Новости, 20.12.2021

В Батайске осудили мужчину, с руганью размахивавшего ножом возле школы

Жителя Батайска, с руганью размахивавшего ножом возле школы, приговорили к лишению свободы на восемь месяцев, сообщается на сайте Следственного комитета России. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T12:07

2021-12-20T12:07

2021-12-20T12:07

происшествия

батайск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Жителя Батайска, с руганью размахивавшего ножом возле школы, приговорили к лишению свободы на восемь месяцев, сообщается на сайте Следственного комитета России.Днем 8 сентября 55-летний пьяный житель Батайска на остановке общественного транспорта, расположенной недалеко от школы, бранился и показывал кухонный нож, сообщали ранее в ростовском управлении СК."Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)... Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.Ему грозило лишение свободы на срок до 7 лет.

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батайск

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происшествия, батайск, следственный комитет россии (ск рф), россия