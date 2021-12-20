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В Батайске осудили мужчину, с руганью размахивавшего ножом возле школы
В Батайске осудили мужчину, с руганью размахивавшего ножом возле школы - РИА Новости, 20.12.2021
В Батайске осудили мужчину, с руганью размахивавшего ножом возле школы
Жителя Батайска, с руганью размахивавшего ножом возле школы, приговорили к лишению свободы на восемь месяцев, сообщается на сайте Следственного комитета России. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:07
2021-12-20T12:07
2021-12-20T12:07
происшествия
батайск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Жителя Батайска, с руганью размахивавшего ножом возле школы, приговорили к лишению свободы на восемь месяцев, сообщается на сайте Следственного комитета России.Днем 8 сентября 55-летний пьяный житель Батайска на остановке общественного транспорта, расположенной недалеко от школы, бранился и показывал кухонный нож, сообщали ранее в ростовском управлении СК."Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)... Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.Ему грозило лишение свободы на срок до 7 лет.
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происшествия, батайск, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Батайске осудили мужчину, с руганью размахивавшего ножом возле школы
В Батайске мужчину, в пьяном виде размахивавшего ножом у школы, осудили на восемь месяцев