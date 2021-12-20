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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20211220/strategiya-1764592490.html
Стратегию развития Рязанской области представят жителям региона
Стратегию развития Рязанской области представят жителям региона - РИА Новости, 20.12.2021
Стратегию развития Рязанской области представят жителям региона
Стратегия развития Рязанской области будет во вторник представлена жителям региона, сказал губернатор Николай Любимов на пресс-конференции, посвященной итогам... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:42
2021-12-20T17:42
рязанская область
общество
рязанская область
николай любимов
россия
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РЯЗАНЬ, 20 дек - РИА Новости. Стратегия развития Рязанской области будет во вторник представлена жителям региона, сказал губернатор Николай Любимов на пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2021 году.По словам Любимова, презентацию стратегии развития Рязанской области до 2030 года можно будет увидеть на телеканале ТКР и в официальной группе Рязанской области в социальных сетях."Мы нацелены провести презентацию стратегии максимально широко, чтобы как можно больше людей ее увидело. И готовить мы ее старались с учетом мнения большинства заинтересованных в ней рязанцев. Жители будут знать, куда мы планируем двигаться, а самое главное – каких результатов достичь и когда. Новая стратегия появилась не на пустом месте, она опирается на то, что уже было реализовано и что было принято ранее", – сказал губернатор.Он отметил, что в декабре 2018 года впервые в Рязанской области была утверждена стратегия социально-экономического развития до 2030 года, и в уходящем году завершается первый этап ее реализации. Однако за три года произошли существенные изменения на федеральном уровне, и указами президента РФ определены национальные цели развития страны до 2030 года, значительно скорректированы национальные проекты, появились новые инструменты и новые возможности. Сказалось и влияние пандемии коронавируса."Исходя из этого мы должны скорректировать региональную стратегию. До ее окончательного утверждения мы ее еще будем обсуждать с максимально широким кругом жителей Рязанской области и экспертов", – сказал Николай Любимов.Любимов акцентировал внимание на том, что особенность новой стратегии развития региона - ее ориентированность на конкретные результаты."Этот документ – руководство к действию для всех региональных и муниципальных органов власти. Каждый отдел в каждом министерстве будет знать, за что он отвечает", - пояснил губернатор.Любимов добавил, что такой масштабной работы в области еще не проводилось, упомянув, в том числе, стратегии по всем отраслям экономики и социальной сферы, которые были разработаны в регионе в этом году."Мы стараемся сделать стратегию развития региона с одной стороны понятной людям, с другой – максимально рациональной, но амбициозной. Если в ней что-то заложено, значит, это должно быть построено или обеспечено. Из такого принципа мы исходим сейчас", – сказал Николай Любимов.
https://ria.ru/20211214/status-1763662495.html
https://ria.ru/20211209/detsady-1762984050.html
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общество, рязанская область, николай любимов, россия
17:42 20.12.2021
 
Стратегию развития Рязанской области представят жителям региона

Стратегию развития Рязанской области представят жителям региона во вторник

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 20 дек - РИА Новости. Стратегия развития Рязанской области будет во вторник представлена жителям региона, сказал губернатор Николай Любимов на пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2021 году.
По словам Любимова, презентацию стратегии развития Рязанской области до 2030 года можно будет увидеть на телеканале ТКР и в официальной группе Рязанской области в социальных сетях.
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"Мы нацелены провести презентацию стратегии максимально широко, чтобы как можно больше людей ее увидело. И готовить мы ее старались с учетом мнения большинства заинтересованных в ней рязанцев. Жители будут знать, куда мы планируем двигаться, а самое главное – каких результатов достичь и когда. Новая стратегия появилась не на пустом месте, она опирается на то, что уже было реализовано и что было принято ранее", – сказал губернатор.
Он отметил, что в декабре 2018 года впервые в Рязанской области была утверждена стратегия социально-экономического развития до 2030 года, и в уходящем году завершается первый этап ее реализации. Однако за три года произошли существенные изменения на федеральном уровне, и указами президента РФ определены национальные цели развития страны до 2030 года, значительно скорректированы национальные проекты, появились новые инструменты и новые возможности. Сказалось и влияние пандемии коронавируса.
"Исходя из этого мы должны скорректировать региональную стратегию. До ее окончательного утверждения мы ее еще будем обсуждать с максимально широким кругом жителей Рязанской области и экспертов", – сказал Николай Любимов.
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Любимов акцентировал внимание на том, что особенность новой стратегии развития региона - ее ориентированность на конкретные результаты.
"Этот документ – руководство к действию для всех региональных и муниципальных органов власти. Каждый отдел в каждом министерстве будет знать, за что он отвечает", - пояснил губернатор.
Любимов добавил, что такой масштабной работы в области еще не проводилось, упомянув, в том числе, стратегии по всем отраслям экономики и социальной сферы, которые были разработаны в регионе в этом году.
"Мы стараемся сделать стратегию развития региона с одной стороны понятной людям, с другой – максимально рациональной, но амбициозной. Если в ней что-то заложено, значит, это должно быть построено или обеспечено. Из такого принципа мы исходим сейчас", – сказал Николай Любимов.
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