https://ria.ru/20211220/strategiya-1764481425.html

Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕС

Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕС - РИА Новости, 20.12.2021

Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в январе 2022 года представит на неформальном заседании глав МИД и минобороны Евросоюза обновленный проект... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T01:35

2021-12-20T01:35

2021-12-20T01:35

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БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в январе 2022 года представит на неформальном заседании глав МИД и минобороны Евросоюза обновленный проект стратегической оборонной концепции "Стратегический компас" с учетом событий на Украине и в Белоруссии.По словам главы евродипломатии, "Украина и Белоруссия стали иллюстрацией тех видов угроз, с которыми сталкивается Европа: гибридная тактика, политика с позиции силы, запугивание и дезинформация… Это не только затрагивает отдельные страны и общества, но и принципы европейской безопасности. Эти события демонстрируют, что ЕС необходимо в срочном порядке укрепить свой потенциал и свои средства для действий в сфере безопасности".Боррель добавил, что государствам-членам ЕС необходимо иметь больше возможностей и больше согласованности в оборонной сфере. "Это будет вкладом в усилия НАТО по защите восточных границ", - уверен он.ЕС уже несколько лет обсуждает "Стратегический компас" - общую стратегию союза в области обороны и безопасности на ближайшие 5-10 лет. Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере. Сообщалось, что работа над стратегическими ориентирами ЕС в рамках "Стратегического компаса" продолжится весь 2021 год, утверждение программы Советом Евросоюза ожидается в марте 2022 года. В ноябре Боррель сообщил, что представил главам МИД и МО Евросоюза финальный проект программы. Ранее Боррель сообщал о разногласиях среди членов ЕС по оборонной концепции союза.На фоне обострения кризиса в Афганистане и критики поспешного вывода американских военных в ЕС вновь стали обсуждать вопрос "стратегической автономии" союза, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования. Решение по формированию таких сил может быть одобрено уже в марте 2022 года, когда планируется утвердить "Стратегический компас ЕС".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211220/peregovory-1764478940.html

https://ria.ru/20211219/vtoraya-1764467715.html

https://ria.ru/20211216/ukraina-1763965158.html

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