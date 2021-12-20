Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕС
Боррель представит обновленный проект оборонной стратегии ЕС с учетом событий на Украине
© AP Photo / Francisco SecoВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в январе 2022 года представит на неформальном заседании глав МИД и минобороны Евросоюза обновленный проект стратегической оборонной концепции "Стратегический компас" с учетом событий на Украине и в Белоруссии.
"Я представлю обновленную версию "Стратегического компаса" в январе на неформальной встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза в Бресте (Франция – ред.) с тем, чтобы он был одобрен в марте", - написал Боррель в своем блоге.
По словам главы евродипломатии, "Украина и Белоруссия стали иллюстрацией тех видов угроз, с которыми сталкивается Европа: гибридная тактика, политика с позиции силы, запугивание и дезинформация… Это не только затрагивает отдельные страны и общества, но и принципы европейской безопасности. Эти события демонстрируют, что ЕС необходимо в срочном порядке укрепить свой потенциал и свои средства для действий в сфере безопасности".
Боррель добавил, что государствам-членам ЕС необходимо иметь больше возможностей и больше согласованности в оборонной сфере. "Это будет вкладом в усилия НАТО по защите восточных границ", - уверен он.
ЕС уже несколько лет обсуждает "Стратегический компас" - общую стратегию союза в области обороны и безопасности на ближайшие 5-10 лет. Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере. Сообщалось, что работа над стратегическими ориентирами ЕС в рамках "Стратегического компаса" продолжится весь 2021 год, утверждение программы Советом Евросоюза ожидается в марте 2022 года. В ноябре Боррель сообщил, что представил главам МИД и МО Евросоюза финальный проект программы. Ранее Боррель сообщал о разногласиях среди членов ЕС по оборонной концепции союза.
На фоне обострения кризиса в Афганистане и критики поспешного вывода американских военных в ЕС вновь стали обсуждать вопрос "стратегической автономии" союза, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования. Решение по формированию таких сил может быть одобрено уже в марте 2022 года, когда планируется утвердить "Стратегический компас ЕС".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.