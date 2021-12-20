Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211220/strategiya-1764481425.html
Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕС
Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕС - РИА Новости, 20.12.2021
Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в январе 2022 года представит на неформальном заседании глав МИД и минобороны Евросоюза обновленный проект... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T01:35
2021-12-20T01:35
в мире
киев
белоруссия
дмитрий песков
евросоюз
нато
совет евросоюза
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577636616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_435a207a3dbe722437d474a9e739e235.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в январе 2022 года представит на неформальном заседании глав МИД и минобороны Евросоюза обновленный проект стратегической оборонной концепции "Стратегический компас" с учетом событий на Украине и в Белоруссии.По словам главы евродипломатии, "Украина и Белоруссия стали иллюстрацией тех видов угроз, с которыми сталкивается Европа: гибридная тактика, политика с позиции силы, запугивание и дезинформация… Это не только затрагивает отдельные страны и общества, но и принципы европейской безопасности. Эти события демонстрируют, что ЕС необходимо в срочном порядке укрепить свой потенциал и свои средства для действий в сфере безопасности".Боррель добавил, что государствам-членам ЕС необходимо иметь больше возможностей и больше согласованности в оборонной сфере. "Это будет вкладом в усилия НАТО по защите восточных границ", - уверен он.ЕС уже несколько лет обсуждает "Стратегический компас" - общую стратегию союза в области обороны и безопасности на ближайшие 5-10 лет. Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере. Сообщалось, что работа над стратегическими ориентирами ЕС в рамках "Стратегического компаса" продолжится весь 2021 год, утверждение программы Советом Евросоюза ожидается в марте 2022 года. В ноябре Боррель сообщил, что представил главам МИД и МО Евросоюза финальный проект программы. Ранее Боррель сообщал о разногласиях среди членов ЕС по оборонной концепции союза.На фоне обострения кризиса в Афганистане и критики поспешного вывода американских военных в ЕС вновь стали обсуждать вопрос "стратегической автономии" союза, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования. Решение по формированию таких сил может быть одобрено уже в марте 2022 года, когда планируется утвердить "Стратегический компас ЕС".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211220/peregovory-1764478940.html
https://ria.ru/20211219/vtoraya-1764467715.html
https://ria.ru/20211216/ukraina-1763965158.html
киев
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577636616_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_63bb6811059b2b389f75d7db368f5101.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, белоруссия, дмитрий песков, евросоюз, нато, совет евросоюза, жозеп боррель, россия
01:35 20.12.2021
 
Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕС

Боррель представит обновленный проект оборонной стратегии ЕС с учетом событий на Украине

© AP Photo / Francisco SecoВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Francisco Seco
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в январе 2022 года представит на неформальном заседании глав МИД и минобороны Евросоюза обновленный проект стратегической оборонной концепции "Стратегический компас" с учетом событий на Украине и в Белоруссии.
"Я представлю обновленную версию "Стратегического компаса" в январе на неформальной встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза в Бресте (Франция – ред.) с тем, чтобы он был одобрен в марте", - написал Боррель в своем блоге.
По словам главы евродипломатии, "Украина и Белоруссия стали иллюстрацией тех видов угроз, с которыми сталкивается Европа: гибридная тактика, политика с позиции силы, запугивание и дезинформация… Это не только затрагивает отдельные страны и общества, но и принципы европейской безопасности. Эти события демонстрируют, что ЕС необходимо в срочном порядке укрепить свой потенциал и свои средства для действий в сфере безопасности".
Боррель добавил, что государствам-членам ЕС необходимо иметь больше возможностей и больше согласованности в оборонной сфере. "Это будет вкладом в усилия НАТО по защите восточных границ", - уверен он.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
00:38
Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в Европе
ЕС уже несколько лет обсуждает "Стратегический компас" - общую стратегию союза в области обороны и безопасности на ближайшие 5-10 лет. Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере. Сообщалось, что работа над стратегическими ориентирами ЕС в рамках "Стратегического компаса" продолжится весь 2021 год, утверждение программы Советом Евросоюза ожидается в марте 2022 года. В ноябре Боррель сообщил, что представил главам МИД и МО Евросоюза финальный проект программы. Ранее Боррель сообщал о разногласиях среди членов ЕС по оборонной концепции союза.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
Вчера, 20:25
На Украине заявили о провальной попытке стать "второй Польшей"
На фоне обострения кризиса в Афганистане и критики поспешного вывода американских военных в ЕС вновь стали обсуждать вопрос "стратегической автономии" союза, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования. Решение по формированию таких сил может быть одобрено уже в марте 2022 года, когда планируется утвердить "Стратегический компас ЕС".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите программы Европейского союза Восточное партнерство в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 01:21
Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
 
В миреКиевБелоруссияДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОСовет ЕвросоюзаЖозеп БоррельРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:15Мишустин утвердил автоматическое продление ряда лицензий и разрешений
10:12Aviation Week включил Су-75 в десятку лучших достижений авиации в 2021 году
10:12Рябков заявил об отсутствии доступа к российской дипсобственности в США
10:08Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили
10:06В Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в доме
10:05В Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полиции
10:02США будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИД
10:00Консультации с США по визам в этом году не состоятся, сообщили в МИД
09:58Турецкая лира обновила антирекорд
09:57Рябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности
09:57Рябков допустил положительное развитие отношений с США
09:57В МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасности
09:53Генерал СБУ назвал Украину терпилой
09:52Источник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показаний
09:50В Тюменской области изъяли крупную партию нелегального масла
09:49СК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусей
09:42Испанская Repsol уйдет из российского нефтедобывающего бизнеса
09:40США пока не ответили на предложение России по безопасности, заявил Рябков
09:38На Украине рассказали о "секретном оружии" против России
09:36В России планируют создать первый школьный музей разведчика Алексея Ботяна
Лента новостейМолния
Мишустин утвердил автоматическое продление ряда лицензий и разрешенийAviation Week включил Су-75 в десятку лучших достижений авиации в 2021 годуРябков заявил об отсутствии доступа к российской дипсобственности в СШАГабриэль Борич стал самым молодым президентом ЧилиВ Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в домеВ Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полицииСША будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИДКонсультации с США по визам в этом году не состоятся, сообщили в МИДТурецкая лира обновила антирекордРябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасностиРябков допустил положительное развитие отношений с СШАВ МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасностиГенерал СБУ назвал Украину терпилойИсточник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показанийВ Тюменской области изъяли крупную партию нелегального маслаСК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусейИспанская Repsol уйдет из российского нефтедобывающего бизнесаСША пока не ответили на предложение России по безопасности, заявил РябковНа Украине рассказали о "секретном оружии" против РоссииВ России планируют создать первый школьный музей разведчика Алексея Ботяна