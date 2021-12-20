В Китае выяснили, с какой целью США используют Украину

В Китае объяснили, зачем США нагнетают ситуацию вокруг Украины
Global Times: США используют ситуацию на Украине, чтобы расширить свою гегемонию
© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. США используют обострение ситуации на Украине для оправдания дальнейшего расширения НАТО. Об этом пишет газета Global Times.
Так, указывается, что Северный альянс с самого начала был враждебно настроен против СССР, а затем России потому, что его главная цель – распространение американской гегемонии.
По словам одного из экспертов, чье мнение приводится в статье, нагнетание напряженности вокруг Украины может спровоцировать ответные меры со стороны России. В этих обстоятельствах членам альянса потребуется помощь США, что позволит ей получить лидирующую роль в обеспечении безопасности.
"Вот настоящая игра Вашингтона, но многие небольшие страны не понимают этого, или у них нет другого выбора, кроме как позволять ему использовать себя", — пояснил он.
В последнее время Киев и западные СМИ постоянно обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, ни на кого не собирается нападать, а передвижение войск по своей территории не должно никого беспокоить. В Кремле считают, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил альянса.