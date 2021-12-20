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В Китае выяснили, с какой целью США используют Украину
В Китае объяснили, зачем США нагнетают ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 20.12.2021
В Китае выяснили, с какой целью США используют Украину
США используют обострение ситуации на Украине для оправдания дальнейшего расширения НАТО. Об этом пишет газета Global Times. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:47
2021-12-20T15:47
в мире
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сша
китай
нато
россия
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. США используют обострение ситуации на Украине для оправдания дальнейшего расширения НАТО. Об этом пишет газета Global Times.Так, указывается, что Северный альянс с самого начала был враждебно настроен против СССР, а затем России потому, что его главная цель – распространение американской гегемонии.По словам одного из экспертов, чье мнение приводится в статье, нагнетание напряженности вокруг Украины может спровоцировать ответные меры со стороны России. В этих обстоятельствах членам альянса потребуется помощь США, что позволит ей получить лидирующую роль в обеспечении безопасности.В последнее время Киев и западные СМИ постоянно обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, ни на кого не собирается нападать, а передвижение войск по своей территории не должно никого беспокоить. В Кремле считают, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил альянса.
https://ria.ru/20211220/oruzhie-1764494262.html
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в мире, украина, сша, китай, нато, россия
15:47 20.12.2021
 
В Китае объяснили, зачем США нагнетают ситуацию вокруг Украины

Global Times: США используют ситуацию на Украине, чтобы расширить свою гегемонию

© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. США используют обострение ситуации на Украине для оправдания дальнейшего расширения НАТО. Об этом пишет газета Global Times.
Так, указывается, что Северный альянс с самого начала был враждебно настроен против СССР, а затем России потому, что его главная цель – распространение американской гегемонии.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
09:38
На Украине рассказали о "секретном оружии" против России
По словам одного из экспертов, чье мнение приводится в статье, нагнетание напряженности вокруг Украины может спровоцировать ответные меры со стороны России. В этих обстоятельствах членам альянса потребуется помощь США, что позволит ей получить лидирующую роль в обеспечении безопасности.
"Вот настоящая игра Вашингтона, но многие небольшие страны не понимают этого, или у них нет другого выбора, кроме как позволять ему использовать себя", — пояснил он.
В последнее время Киев и западные СМИ постоянно обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, ни на кого не собирается нападать, а передвижение войск по своей территории не должно никого беспокоить. В Кремле считают, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил альянса.
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 10:46
"Украина в большой беде": китайцы заявили о "братском единстве" с Россией
 
В миреУкраинаСШАКитайНАТОРоссия
 
 
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