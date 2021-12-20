https://ria.ru/20211220/ssha-1764566273.html

В Китае выяснили, с какой целью США используют Украину

В Китае объяснили, зачем США нагнетают ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 20.12.2021

В Китае выяснили, с какой целью США используют Украину

США используют обострение ситуации на Украине для оправдания дальнейшего расширения НАТО. Об этом пишет газета Global Times. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:47

2021-12-20T15:47

2021-12-20T15:47

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. США используют обострение ситуации на Украине для оправдания дальнейшего расширения НАТО. Об этом пишет газета Global Times.Так, указывается, что Северный альянс с самого начала был враждебно настроен против СССР, а затем России потому, что его главная цель – распространение американской гегемонии.По словам одного из экспертов, чье мнение приводится в статье, нагнетание напряженности вокруг Украины может спровоцировать ответные меры со стороны России. В этих обстоятельствах членам альянса потребуется помощь США, что позволит ей получить лидирующую роль в обеспечении безопасности.В последнее время Киев и западные СМИ постоянно обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, ни на кого не собирается нападать, а передвижение войск по своей территории не должно никого беспокоить. В Кремле считают, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил альянса.

https://ria.ru/20211220/oruzhie-1764494262.html

https://ria.ru/20211216/ukraina-1763994322.html

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в мире, украина, сша, китай, нато, россия