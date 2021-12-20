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Консультации с США по визам в этом году не состоятся, сообщили в МИД
Консультации с США по визам в этом году не состоятся, сообщили в МИД - РИА Новости, 20.12.2021
Консультации с США по визам в этом году не состоятся, сообщили в МИД
Консультации с Вашингтоном по визовым вопросам в этом году не состоятся, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:00
2021-12-20T10:00
2021-12-20T10:10
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сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Консультации с Вашингтоном по визовым вопросам в этом году не состоятся, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я думаю, что это уже невозможно, с учётом того, что сегодня 20 декабря, а никаких признаков готовности США хотя бы минимально скорректировать позицию по ключевым вопросам, о которых мы неоднократно говорили, нет. Все, что имеет место, это некая косметика, такое украшательство своей собственной позиции, мы это... именно так и расцениваем... Поэтому будем смотреть, наверное, уже в новом году, что возможно, а что нет", - сказал он журналистам.Замглавы МИД отметил, что консультации с Вашингтоном по визовым вопросам могут состояться в новом году."Поэтому будем смотреть, наверное, уже в новом году, что возможно, а что нет (по консультациям с США по поводу виз)", - сказал он журналистам.
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сша, вашингтон (город), сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
10:00 20.12.2021 (обновлено: 10:10 20.12.2021)
Консультации с США по визам в этом году не состоятся, сообщили в МИД
Замглавы МИД Рябков: консультации с США по визовым вопросам в этом году не состоятся