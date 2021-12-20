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Возвращение экипажа корабля "Союз МС-20" на Землю. Прямая трансляция

Возвращение экипажа корабля "Союз МС-20" на Землю. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.12.2021

Возвращение экипажа корабля "Союз МС-20" на Землю. Прямая трансляция

Корабль "Союз МС-20" с экипажем на борту сойдет с орбиты и совершит посадку в районе космодрома Байконур. На Землю вернутся космонавт Роскосмоса Александр... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T05:00

2021-12-20T05:00

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Корабль "Союз МС-20" с экипажем на борту сойдет с орбиты и совершит посадку в районе космодрома Байконур. На Землю вернутся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета – президент корпорации "Старт Тудей" Юсаку Маэдзава и его личный ассистент Йозо Хирано.

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LIVE: Экипаж корабля "Союз МС-20" возвращается на Землю LIVE: Экипаж корабля "Союз МС-20" возвращается на Землю 2021-12-20T05:00 true PT1S

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в мире, байконур (город), космос - риа наука, земля, видео