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Возвращение экипажа корабля "Союз МС-20" на Землю. Прямая трансляция
Возвращение экипажа корабля "Союз МС-20" на Землю. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.12.2021
Возвращение экипажа корабля "Союз МС-20" на Землю. Прямая трансляция
Корабль "Союз МС-20" с экипажем на борту сойдет с орбиты и совершит посадку в районе космодрома Байконур. На Землю вернутся космонавт Роскосмоса Александр... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T05:00
2021-12-20T05:00
2021-12-20T05:07
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Корабль "Союз МС-20" с экипажем на борту сойдет с орбиты и совершит посадку в районе космодрома Байконур. На Землю вернутся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета – президент корпорации "Старт Тудей" Юсаку Маэдзава и его личный ассистент Йозо Хирано.
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LIVE: Экипаж корабля "Союз МС-20" возвращается на Землю
LIVE: Экипаж корабля "Союз МС-20" возвращается на Землю
2021-12-20T05:00
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PT1S
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в мире, байконур (город), космос - риа наука, земля, видео
Возвращение экипажа корабля "Союз МС-20" на Землю. Прямая трансляция
Корабль "Союз МС-20" с экипажем на борту сойдет с орбиты и совершит посадку в районе космодрома Байконур. На Землю вернутся космонавт Роскосмоса
Александр Мисуркин и участники космического полета – президент корпорации "Старт Тудей" Юсаку Маэдзава
и его личный ассистент Йозо Хирано.
2021-12-20T05:00
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PT1S
05:00 20.12.2021 (обновлено: 05:07 20.12.2021)
Возвращение экипажа корабля "Союз МС-20" на Землю. Прямая трансляция
"Союз МС-20" приземлится в районе космодрома Байконур