СК Белоруссии допросит бежавшего в страну польского солдата
СК Белоруссии допросит бежавшего в страну польского солдата Чечко
© SputnikЭмиль Чечко
© Sputnik
МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что планирует допросить бежавшего в республику и попросившего у Минска политического убежища польского военнослужащего Эмиля Чечко в рамках расследуемого белорусскими следователями уголовного дела о жестоком отношении польских силовиков к беженцам.
"Следственным комитетом будет допрошен Эмиль Чечко... С целью проверки и документирования обнародованных фактов (в интервью СМИ, которое он дал - ред.) последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества. Следствием будет дана принципиальная оценка всем преступным действиям польских силовиков", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Госпогранкомитет Белоруссии в пятницу сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища у Минска. Отмечалось, что в четверг белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий вооруженных сил Польши Чечко Эмиль, 1996 года рождения. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Белоруссия". Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему также приходилось стрелять в мигрантов. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. В Белоруссии по фактам применения польскими силовиками спецсредств в отношении мигрантов, которые физически находились у границы на белорусской территории, было возбуждено дело по статье "преступление против безопасности человечества".
Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.