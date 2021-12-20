https://ria.ru/20211220/sochi-1764565573.html

Синоптики предупредили о похолодании в Сочи

Синоптики предупредили о похолодании в Сочи - РИА Новости, 20.12.2021

Синоптики предупредили о похолодании в Сочи

Холодный циклон движется в сторону Сочи, синоптики прогнозируют дождь, снег, ветер, а в Лазаревском районе температура воздуха ночью опустится до минус 10... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:43

2021-12-20T15:43

2021-12-20T15:43

краснодарский край

сочи

telegram (приложение)

алексей копайгородский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764548643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d335297d1ef753aece1a0850f25ddfe9.jpg

СОЧИ, 20 дек – РИА Новости. Холодный циклон движется в сторону Сочи, синоптики прогнозируют дождь, снег, ветер, а в Лазаревском районе температура воздуха ночью опустится до минус 10 градусов, сообщил мэр города Алексей Копайгородский."До конца недели в Сочи ожидается сильный ветер, дождь и снег. Синоптики прогнозируют, что в Лазаревском районе ночью может похолодать до минус 10 градусов", - написал глава в своём Telegram-канале.Он добавил, что уже к вечеру 20 декабря во всех районах Большого Сочи будут сформированы мобильные бригады, подготовлена специальная техника для устранения последствий непогоды. По словам мэра, в настоящее время к устранению последствий непогоды готовы более 250 человек и свыше 130 единиц техники. Ранее также сообщалось, что в предгорной территории Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за возможности схода снежных лавин.

https://ria.ru/20211220/sochi-1764515988.html

краснодарский край

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, сочи, telegram (приложение), алексей копайгородский