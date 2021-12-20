https://ria.ru/20211220/sochi-1764565573.html
Синоптики предупредили о похолодании в Сочи
Синоптики предупредили о похолодании в Сочи - РИА Новости, 20.12.2021
Синоптики предупредили о похолодании в Сочи
Холодный циклон движется в сторону Сочи, синоптики прогнозируют дождь, снег, ветер, а в Лазаревском районе температура воздуха ночью опустится до минус 10... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:43
2021-12-20T15:43
2021-12-20T15:43
краснодарский край
сочи
telegram (приложение)
алексей копайгородский
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СОЧИ, 20 дек – РИА Новости. Холодный циклон движется в сторону Сочи, синоптики прогнозируют дождь, снег, ветер, а в Лазаревском районе температура воздуха ночью опустится до минус 10 градусов, сообщил мэр города Алексей Копайгородский."До конца недели в Сочи ожидается сильный ветер, дождь и снег. Синоптики прогнозируют, что в Лазаревском районе ночью может похолодать до минус 10 градусов", - написал глава в своём Telegram-канале.Он добавил, что уже к вечеру 20 декабря во всех районах Большого Сочи будут сформированы мобильные бригады, подготовлена специальная техника для устранения последствий непогоды. По словам мэра, в настоящее время к устранению последствий непогоды готовы более 250 человек и свыше 130 единиц техники. Ранее также сообщалось, что в предгорной территории Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за возможности схода снежных лавин.
https://ria.ru/20211220/sochi-1764515988.html
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краснодарский край, сочи, telegram (приложение), алексей копайгородский
Синоптики предупредили о похолодании в Сочи
Синоптики прогнозируют в Сочи снег, ветер и мороз до минус десяти градусов