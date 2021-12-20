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МЧС предупредило об опасности схода снежных лавин в горах Сочи
МЧС предупредило об опасности схода снежных лавин в горах Сочи - РИА Новости, 20.12.2021
МЧС предупредило об опасности схода снежных лавин в горах Сочи
Сход снежных лавин возможен в Сочи с 20 по 22 декабря, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение, жителей и гостей курорта просят соблюдать меры... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:21
2021-12-20T15:21
2021-12-20T15:21
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СОЧИ, 20 дек — РИА Новости. Сход снежных лавин возможен в Сочи с 20 по 22 декабря, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение, жителей и гостей курорта просят соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."В период с 18.00 20 декабря до 18.00 22 декабря 2021 года в горах Сочи выше 1000 метров над уровнем моря будет лавиноопасно", — говорится в сообщении.Ранее администрацией курорта также отмечалось, что до утра 21 декабря на территории города-курорта возможны сильные дожди, в связи с чем коммунальные службы были переведены в усиленный режим работы.В настоящее время в прибрежной зоне Сочи наблюдается пасмурная погода, в горах курорта идет снег.
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краснодарский край, сочи, новости - туризм, туристы, туризм, курорт, погода, россия
МЧС предупредило об опасности схода снежных лавин в горах Сочи
Власти Сочи объявили штормовое предупреждение в связи с опасностью схода лавин в горах
СОЧИ, 20 дек — РИА Новости. Сход снежных лавин возможен в Сочи с 20 по 22 декабря, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение, жителей и гостей курорта просят соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"В период с 18.00 20 декабря до 18.00 22 декабря 2021 года в горах Сочи выше 1000 метров над уровнем моря будет лавиноопасно", — говорится в сообщении.
Ранее администрацией курорта также отмечалось, что до утра 21 декабря на территории города-курорта возможны сильные дожди, в связи с чем коммунальные службы были переведены в усиленный режим работы.
В настоящее время в прибрежной зоне Сочи наблюдается пасмурная погода, в горах курорта идет снег.