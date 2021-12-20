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Собянин заявил об улучшении экономической ситуации в Москве
Собянин заявил об улучшении экономической ситуации в Москве - РИА Новости, 20.12.2021
Собянин заявил об улучшении экономической ситуации в Москве
Если рассматривать экономическую ситуацию в Москве во время пандемии, то 2021 год разительно отличается от 2020, большинство экономических показателей... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:48
2021-12-20T14:56
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Если рассматривать экономическую ситуацию в Москве во время пандемии, то 2021 год разительно отличается от 2020, большинство экономических показателей улучшились, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Если 20-й год был для экономики достаточно сложным, вы видели падение секторальное во многих отраслях, падение доходов бюджета, то 21-й год уже разительно отличается от 20-го. По большинству показателей экономика улучшила свои показатели", - сообщил Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Он отметил, что среди них и инвестиции, и строительство, и промышленность, и даже торговля."Все эти показатели основные, они перекрыли показатели не только такого тяжелого ковидного 20-го, но и 19-го года. Город продолжает развиваться. Причем развиваться активно, и это видно не только по статистике, это видно и по тому, как ведутся городские проекты, это и строительство жилья, это реновация, это строительство метрополитена, транспортных систем, объектов здравоохранения и так далее, и так далее", - отметил мэр."Все городские программы, несмотря на пандемию, несмотря на проблемы, работают в том плане, как мы их изначально задумывали. И экономика работает", - добавил Собянин.
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москва, сергей собянин
14:48 20.12.2021 (обновлено: 14:56 20.12.2021)
 
Собянин заявил об улучшении экономической ситуации в Москве

Мэр Москвы Собянин: экономические показатели улучшились по сравнению с прошлым годом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Если рассматривать экономическую ситуацию в Москве во время пандемии, то 2021 год разительно отличается от 2020, большинство экономических показателей улучшились, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Если 20-й год был для экономики достаточно сложным, вы видели падение секторальное во многих отраслях, падение доходов бюджета, то 21-й год уже разительно отличается от 20-го. По большинству показателей экономика улучшила свои показатели", - сообщил Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Он отметил, что среди них и инвестиции, и строительство, и промышленность, и даже торговля.
"Все эти показатели основные, они перекрыли показатели не только такого тяжелого ковидного 20-го, но и 19-го года. Город продолжает развиваться. Причем развиваться активно, и это видно не только по статистике, это видно и по тому, как ведутся городские проекты, это и строительство жилья, это реновация, это строительство метрополитена, транспортных систем, объектов здравоохранения и так далее, и так далее", - отметил мэр.
"Все городские программы, несмотря на пандемию, несмотря на проблемы, работают в том плане, как мы их изначально задумывали. И экономика работает", - добавил Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
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