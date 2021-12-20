https://ria.ru/20211220/smolyanki-1764548906.html

Смешарики рассказывают о выставке "Смолянки" в Историческом музее

Смешарики рассказывают о выставке "Смолянки" в Историческом музее - РИА Новости, 20.12.2021

Смешарики рассказывают о выставке "Смолянки" в Историческом музее

Исторический и Русский музеи подготовили для детей к выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого" аудиогид с голосами из "Смешариков",... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:24

2021-12-20T14:24

2021-12-20T14:24

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Исторический и Русский музеи подготовили для детей к выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого" аудиогид с голосами из "Смешариков", сообщили в пресс-службе ГИМ.Герои "Смешариков" расскажут о воспитанницах Смольного института благородных девиц (первого в России женского учебного заведения), которые изображены на портретах. Совунья, Нюша и Крош "отправились" в Исторический музей, чтобы узнать о том, как учились, дружили, одевались смолянки, какие правила и привычки были у воспитанниц Института благородных девиц во второй половине XVIII века.Аудиогид является частью проекта "Русский музей – детям". Первые три аудиогида с героями мультфильмов по экспозиции Михайловского дворца и корпуса Бенуа в Санкт-Петербурге были запущены в декабре 2019 года. Новый проект в Историческом музее является продолжением проекта.Полная серия портретов "Смолянки" кисти Дмитрия Левицкого впервые покинула стены петербургского Русского музея и с 17 ноября выставляется в ГИМе. Проект был организован в честь 150-летия московского музея.

https://ria.ru/20211117/smolyanki-1759400348.html

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русский музей, исторический музей, музеи, выставки, новости культуры