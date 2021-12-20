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В Крыму охранник не пропустил скорую на парковку

В Крыму охранник не пропустил скорую на парковку - РИА Новости, 20.12.2021

В Крыму охранник не пропустил скорую на парковку

Прокуратура проводит проверку после того, как охранник платной парковки не пропустил машину скорой помощи к пациенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T16:13

2021-12-20T16:13

2021-12-20T16:17

происшествия

республика крым

симферополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после того, как охранник платной парковки не пропустил машину скорой помощи к пациенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.Резонансный случай произошел в центре Симферополя, когда врачи были вынуждены идти пешком к пациенту, так как охранник платной парковки перекрыл шлагбаумом дорогу "скорой". Видео распространили в местных СМИ и соцсетях."По поручению исполняющего обязанности прокурора Республики Крым Сергея Черневича организована проверка соблюдения требований законодательства со стороны должностных лиц охранного предприятия, которые, по сведениям ряда средств массовой информации, воспрепятствовали движению автомобиля скорой медицинской помощи, следовавшего для оказания помощи пациенту в районе универмага "Центральный" в городе Симферополе", - сообщили в прокуратуре.Прокуратура намерена установить обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям должностных лиц охранного предприятия, в том числе возможного наличия в их действиях состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.36 КоАП РФ (воспрепятствование оказанию медицинской помощи).В администрации города РИА новости сообщили, что участок парковки находится в аренде и также разбираются в ситуации.

республика крым

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происшествия, республика крым, симферополь, россия