https://ria.ru/20211220/siriya-1764566658.html
Сирийские военные и жители преградили путь военной колонне США, пишут СМИ
Сирийские военные и жители преградили путь военной колонне США, пишут СМИ - РИА Новости, 20.12.2021
Сирийские военные и жители преградили путь военной колонне США, пишут СМИ
Сирийские военные и местные жители преградили путь американской военной колонне в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, передает сирийское госагентство... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:48
2021-12-20T15:48
2021-12-20T15:48
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сирийские военные и местные жители преградили путь американской военной колонне в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на местные источники.По информации источников, жители деревни Телль-Захаб при помощи находящихся на блокпосту сирийских военных не дали проехать в населенный пункт американской колонне, состоявшей из пяти бронемашин. Сообщается, что жители также закидали колонну США камнями.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии - в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20211217/delta-1764099607.html
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в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)
Сирийские военные и жители преградили путь военной колонне США, пишут СМИ
САНА: сирийские военные и жители преградили путь американской военной колонне