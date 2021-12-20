https://ria.ru/20211220/siriya-1764566658.html

Сирийские военные и жители преградили путь военной колонне США, пишут СМИ

Сирийские военные и жители преградили путь военной колонне США, пишут СМИ - РИА Новости, 20.12.2021

Сирийские военные и жители преградили путь военной колонне США, пишут СМИ

Сирийские военные и местные жители преградили путь американской военной колонне в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, передает сирийское госагентство... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:48

2021-12-20T15:48

2021-12-20T15:48

в мире

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_0:45:3071:1772_1920x0_80_0_0_795654d6d6591ef4e6b24c8e51bae469.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сирийские военные и местные жители преградили путь американской военной колонне в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на местные источники.По информации источников, жители деревни Телль-Захаб при помощи находящихся на блокпосту сирийских военных не дали проехать в населенный пункт американской колонне, состоявшей из пяти бронемашин. Сообщается, что жители также закидали колонну США камнями.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии - в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20211217/delta-1764099607.html

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)