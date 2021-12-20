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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20211220/shtrafy-1764502390.html
Новые штрафы в 2022 году: к чему готовиться?
Новые штрафы в 2022 году: к чему готовиться? - РИА Новости, 20.12.2021
Новые штрафы в 2022 году: к чему готовиться?
Авторы рассказывают о том, какие нормативные документы готовятся к принятию, какие штрафы ждут автомобилистов в Новом году – и когда они будут введены.
2021-12-20T14:00
2021-12-20T14:00
не роскошь
авто
штрафы
подкаст
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Новые штрафы в 2022 году: к чему готовиться?
Авторы рассказывают о том, какие нормативные документы готовятся к принятию, какие штрафы ждут автомобилистов в Новом году – и когда они будут введены.
audio/mpeg
Новые штрафы в 2022 году: к чему готовиться?
Авторы рассказывают о том, какие нормативные документы готовятся к принятию, какие штрафы ждут автомобилистов в Новом году – и когда они будут введены.
audio/mpeg
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, штрафы, подкаст, аудио
14:00 20.12.2021
 

Новые штрафы в 2022 году: к чему готовиться?

Не роскошь
Новые штрафы в 2022 году: к чему готовиться?
14:00
Читать ria.ru в
Авторы рассказывают о том, какие нормативные документы готовятся к принятию, какие штрафы ждут автомобилистов в Новом году – и когда они будут введены.
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж: Анастасия Паниоти
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