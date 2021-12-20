https://ria.ru/20211220/shtrafy-1764502390.html

Новые штрафы в 2022 году: к чему готовиться?

Новые штрафы в 2022 году: к чему готовиться? - РИА Новости, 20.12.2021

Новые штрафы в 2022 году: к чему готовиться?

Авторы рассказывают о том, какие нормативные документы готовятся к принятию, какие штрафы ждут автомобилистов в Новом году – и когда они будут введены.

2021-12-20T14:00

2021-12-20T14:00

2021-12-20T14:00

не роскошь

авто

штрафы

подкаст

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Новые штрафы в 2022 году: к чему готовиться? Авторы рассказывают о том, какие нормативные документы готовятся к принятию, какие штрафы ждут автомобилистов в Новом году – и когда они будут введены. audio/mpeg

Новые штрафы в 2022 году: к чему готовиться? Авторы рассказывают о том, какие нормативные документы готовятся к принятию, какие штрафы ждут автомобилистов в Новом году – и когда они будут введены. audio/mpeg

В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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авто, штрафы, подкаст, аудио