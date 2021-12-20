https://ria.ru/20211220/shakhtery-1764486524.html

Глава Кузбасса рассказал о состоянии работников шахты имени Рубана

Глава Кузбасса рассказал о состоянии работников шахты имени Рубана - РИА Новости, 20.12.2021

Глава Кузбасса рассказал о состоянии работников шахты имени Рубана

Шахта имени Рубана в Кузбассе, где после инцидента были эвакуированы почти 130 человек, не будет работать, пока не будет ликвидирован очаг возгорания, заявил... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T07:15

2021-12-20T07:15

2021-12-20T07:15

происшествия

кемеровская область

кемерово

сергей цивилев

инцидент на шахте имени рубана

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КЕМЕРОВО, 20 дек - РИА Новости. Шахта имени Рубана в Кузбассе, где после инцидента были эвакуированы почти 130 человек, не будет работать, пока не будет ликвидирован очаг возгорания, заявил журналистам губернатор региона Сергей Цивилев.В воскресенье в шахте произошло нагревание угольного пласта. Все 128 человек, находившиеся в шахте, были выведены на поверхность."Шахта работать не будет до того момента, пока не будет ликвидирован очаг возгорания, и только после этого момента будет приниматься решение о начале работу шахты. Все шахтеры находятся в здоровом состоянии, и никто из шахтеров не пострадал", - сказал Цивилев.

https://ria.ru/20211219/shakhta-1764460295.html

кемеровская область

кемерово

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происшествия, кемеровская область, кемерово, сергей цивилев, инцидент на шахте имени рубана