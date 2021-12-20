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В кемеровской шахте обнаружили очаг возгорания
В кемеровской шахте обнаружили очаг возгорания - РИА Новости, 20.12.2021
В кемеровской шахте обнаружили очаг возгорания
Очаг возгорания на шахте имени Рубана в Кузбассе, где после инцидента были эвакуированы почти 130 человек, обнаружен, идет его локализация, сообщили журналистам РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T08:00
2021-12-20T08:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
юрий ше
инцидент на шахте имени рубана
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КЕМЕРОВО, 20 дек - РИА Новости. Очаг возгорания на шахте имени Рубана в Кузбассе, где после инцидента были эвакуированы почти 130 человек, обнаружен, идет его локализация, сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС.В воскресенье в шахте произошло нагревание угольного пласта. Все 128 человек, находившиеся в шахте, были выведены на поверхность."Был обнаружен очаг самонагревания в сбойке 519, сейчас происходит его локализация, остужение с помощью воды. В дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и герметизации данного участка. В шахте работают 4 отделения и 24-25 человек", - сообщил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда сказал Юрий Ше.
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РИА Новости
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юрий ше, инцидент на шахте имени рубана
08:00 20.12.2021
 
В кемеровской шахте обнаружили очаг возгорания

МЧС: В кемеровской шахте обнаружили очаг возгорания, идет его локализация

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КЕМЕРОВО, 20 дек - РИА Новости. Очаг возгорания на шахте имени Рубана в Кузбассе, где после инцидента были эвакуированы почти 130 человек, обнаружен, идет его локализация, сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС.
В воскресенье в шахте произошло нагревание угольного пласта. Все 128 человек, находившиеся в шахте, были выведены на поверхность.
"Был обнаружен очаг самонагревания в сбойке 519, сейчас происходит его локализация, остужение с помощью воды. В дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и герметизации данного участка. В шахте работают 4 отделения и 24-25 человек", - сообщил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда сказал Юрий Ше.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
07:15
Глава Кузбасса рассказал о состоянии работников шахты имени Рубана
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Юрий ШеИнцидент на шахте имени Рубана
 
 
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