https://ria.ru/20211220/shakhta-1764488229.html
В кемеровской шахте обнаружили очаг возгорания
В кемеровской шахте обнаружили очаг возгорания - РИА Новости, 20.12.2021
В кемеровской шахте обнаружили очаг возгорания
Очаг возгорания на шахте имени Рубана в Кузбассе, где после инцидента были эвакуированы почти 130 человек, обнаружен, идет его локализация, сообщили журналистам РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T08:00
2021-12-20T08:00
2021-12-20T08:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
юрий ше
инцидент на шахте имени рубана
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КЕМЕРОВО, 20 дек - РИА Новости. Очаг возгорания на шахте имени Рубана в Кузбассе, где после инцидента были эвакуированы почти 130 человек, обнаружен, идет его локализация, сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС.В воскресенье в шахте произошло нагревание угольного пласта. Все 128 человек, находившиеся в шахте, были выведены на поверхность."Был обнаружен очаг самонагревания в сбойке 519, сейчас происходит его локализация, остужение с помощью воды. В дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и герметизации данного участка. В шахте работают 4 отделения и 24-25 человек", - сообщил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда сказал Юрий Ше.
https://ria.ru/20211220/shakhtery-1764486524.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юрий ше, инцидент на шахте имени рубана
В кемеровской шахте обнаружили очаг возгорания
МЧС: В кемеровской шахте обнаружили очаг возгорания, идет его локализация