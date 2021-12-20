https://ria.ru/20211220/sapega-1764583513.html

Уголовное дело против россиянки Сапеги передали прокурору

Уголовное дело против россиянки Сапеги передали прокурору - РИА Новости, 20.12.2021

Уголовное дело против россиянки Сапеги передали прокурору

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что передал уголовное дело россиянки Софьи Сапеги прокурору для направления в суд, ей окончательно предъявлено... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T17:02

2021-12-20T17:02

2021-12-20T17:53

в мире

белоруссия

следственный комитет белоруссии

задержание основателя telegram-канала nexta

софия сапега

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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что передал уголовное дело россиянки Софьи Сапеги прокурору для направления в суд, ей окончательно предъявлено обвинение по семи статьям."Уголовное дело в отношении Софии Сапеги передано прокурору для направления в суд. В настоящее время обвиняемая завершила процедуру ознакомления с материалами уголовного дела в установленном законом порядке", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что мера пресечения осталась прежней - домашний арест.Главным следственным управлением ей предъявлено обвинение по семи статьям уголовного кодекса, среди которых возбуждение вражды и организация насилия и угроз в отношении силовиков.По информации СК, россиянке предъявлено обвинение в умышленном возбуждении вражды и розни по признаку социальной принадлежности, которое совершила группа лиц, и которое повлекло тяжкие последствия. Кроме того, следователи усмотрели в ее действиях "организацию насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел и его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности", "организацию воздействия на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем угрозы повреждением имущества, распространением клеветнических и оглашением иных сведений, которые он желает сохранить в тайне".Также Сапеге предъявлено обвинение "в организации насилия и угроз насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и иного лица, выполняющего общественный долг по охране общественного порядка, пресечению правонарушений, и их близких в целях воспрепятствования законной деятельности… и из мести".Россиянку обвинили "в организации угрозы убийством, насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении судьи и их близких, и угроз распространением клеветнических и оглашением иных сведений, которые эти лица желают сохранить в тайне, совершенной в связи с осуществлением судьей правосудия", а также "в организации воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста…, совершенной с применением насилия, с угрозой его применения". Помимо этого, ей предъявлено обвинение "в умышленных незаконных сборе и распространении информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, повлекших причинение существенного вреда интересам потерпевшего".В сообщении подчеркивается, что в ходе предварительного расследования обвиняемой выполнены условия заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве. По выше указанным статьям ей максимально грозит до 12 лет лишения свободы.Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее сообщил, что по уголовному делу проходят, помимо Сапеги, бывшие сотрудники "Белтелекома", а также другие люди, по словам главы СК, способствовавшие противоправной деятельности, выкладывая персональные данные в незаконные Telegram-каналы.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.

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https://ria.ru/20210811/protasevich-1745370450.html

https://ria.ru/20210810/protasevich-1745274548.html

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в мире, белоруссия, следственный комитет белоруссии, задержание основателя telegram-канала nexta, софия сапега