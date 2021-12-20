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"Аэрофлот" прокомментировал ЧП на рейсе Париж — Москва
"Аэрофлот" прокомментировал ЧП на рейсе Париж — Москва - РИА Новости, 20.12.2021
"Аэрофлот" прокомментировал ЧП на рейсе Париж — Москва
Самолёт Париж - Москва штатно сел в аэропорту Шереметьево после срабатывания индикатора антипробуксовочной системы, было принято решение о буксировке к месту... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T21:09
2021-12-20T21:09
2021-12-20T21:09
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Самолёт Париж - Москва штатно сел в аэропорту Шереметьево после срабатывания индикатора антипробуксовочной системы, было принято решение о буксировке к месту стоянки при помощи тягача, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота".О неисправности датчика противобуксовочной системы на этом рейсе сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, когда самолет еще был в воздухе."Самолёт, выполнявший рейс SU2455 из Парижа в Москву, совершил посадку в аэропорту "Шереметьево" в 19:45 мск в штатном режиме. Во время полёта сработал индикатор антипробуксовочной системы, в связи с чем было принято решение о буксировке самолёта к месту стоянки при помощи тягача", - сказали в пресс-службе.
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происшествия, париж, шереметьево (аэропорт), москва, аэрофлот, новости - туризм
"Аэрофлот" прокомментировал ЧП на рейсе Париж — Москва
"Аэрофлот": рейс Париж — Москва после ЧП на борту сел штатно в "Шереметьево"