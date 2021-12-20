https://ria.ru/20211220/samara-1764533309.html

Глава Самарской области передал школам региона ключи от новых автобусов

Глава Самарской области передал школам региона ключи от новых автобусов - РИА Новости, 20.12.2021

Глава Самарской области передал школам региона ключи от новых автобусов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник передал школам региона ключи от 70 новых школьных автобусов, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:19

2021-12-20T13:19

2021-12-20T13:31

тольятти

самарская область

дмитрий азаров

глонасс (система навигации)

россия

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САМАРА, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник передал школам региона ключи от 70 новых школьных автобусов, сообщает пресс-служба облправительства."В понедельник, 20 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал образовательным учреждениям региона ключи от 70 новых школьных автобусов. Они будут задействованы на 87 маршрутах и осуществлять перевозку более 1500 учеников", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, все машины оснащены тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС. Они полностью соответствуют действующим техническим нормативам и общим требованиям безопасности, предъявляемым к школьным автобусам для перевозки детей."Парк школьных автобусов полностью соответствует нормативам. На будущий год мы заменим еще 23 автобуса. Обязательно это сделаем, и в дальнейшем никогда не допустим, чтобы срок эксплуатации школьных автобусов выходил за нормативы, поскольку это комфорт, безопасность, качество образования детей. Очень важно, чтобы родители, когда отправляют ребенка в школу, не переживали, знали, что в новом автобусе с заботливыми, профессиональными водителями ребенок доедет в школу и обратно. В первую очередь, это актуально для сельской местности", - цитирует Азарова пресс-служба.Отмечается, что работа по обновлению школьного автопарка ведется по поручению главы региона с 2018 года. За три года за счет средств федерального и областного бюджетов парк школьных автобусов полностью приведен в соответствие с нормативом. Всего было приобретено 315 автобусов для школ региона.По информации пресс-службы, в Самарской области реализуется нацпроект "Образование", инициированный президентом страны Владимиром Путиным. С 2019 года в регионе открылись девять новых школ, еще две – в Самаре и Тольятти – строятся."Мы продолжаем нашу масштабную программу по строительству новых школ. Благодаря подписанному соглашению с ВЭБ.РФ и "ПроШкола" мы построим еще 12 новых школ в рамках государственно-частного партнерства. Это позволит дополнительно создать 1,5 тысячи мест для детей. Первое соглашение на строительство уже подписано. Три соглашения планируем подписать в первом квартале и еще восемь – к концу следующего года. Это серьезное расширение и обновление образовательной системы нашего региона", - приводит слова Азарова пресс-служба.

https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764297389.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/samara-1763527967.html

тольятти

самарская область

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тольятти, самарская область, дмитрий азаров, глонасс (система навигации), россия