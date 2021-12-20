https://ria.ru/20211220/qr-kody-1764479256.html

В Москве продлили срок действия QR-кодов переболевших COVID-19

В Москве продлили срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021

В Москве продлили срок действия QR-кодов переболевших COVID-19

В Москве с понедельника вдвое продлевают сроки действия QR-кодов перенесших COVID-19, сказано на сайте мэра Сергея Собянина. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T00:44

2021-12-20T00:44

2021-12-20T10:14

общество

москва

сергей собянин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

qr-код

распространение коронавируса

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Москве с понедельника вдвое продлевают сроки действия QR-кодов перенесших COVID-19, сказано на сайте мэра Сергея Собянина. Решение принято на федеральном уровне, новые коды будут оформлять сразу на год.В последний день действия шестимесячных документов гражданам автоматически сгенерируют новые на тот же срок. Если время уже истекло, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, система выдаст новый — на год со дня выписки.Собянин также сообщил, что в связи с распространением омикрон-штамма, срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с трех до двух календарных дней.При этом QR-коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и ранее, будут действительны в течение одного года.Ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной, полностью выполнено постановление Главного санитарного врача об обязательной иммунизации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и некоторых других отраслей.Сейчас QR-коды нужны москвичам для посещения театров, музеев и массовых мероприятий численностью более 500 человек.По данным портала стопкоронавирус.рф, на 17 декабря в Москве полную вакцинацию от коронавируса прошли 6,1 миллиона человек, первый компонент прививки получили 6,6 миллиона.

https://ria.ru/20211217/volodin-1764272611.html

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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код