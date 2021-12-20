https://ria.ru/20211220/qr-kod-1764588995.html

На Ставрополье предложили ввести временный мораторий на QR-коды для бизнеса

На Ставрополье предложили ввести временный мораторий на QR-коды для бизнеса - РИА Новости, 20.12.2021

На Ставрополье предложили ввести временный мораторий на QR-коды для бизнеса

Власти Ставрополья прорабатывают вопрос введения временного моратория на использование QR-кодов для бизнеса, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T17:25

2021-12-20T17:25

2021-12-20T17:25

распространение коронавируса

общество

ставропольский край

здоровье - общество

владимир владимиров

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коронавирус в россии

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ПЯТИГОРСК, 20 дек - РИА Новости. Власти Ставрополья прорабатывают вопрос введения временного моратория на использование QR-кодов для бизнеса, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.В начале декабря Владимиров подписал постановление о введении QR-кодов для посещения общественных мест, в том числе музеев, кинотеатров и предприятий общепита. С 22 декабря размещение в санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, домах отдыха, гостиницах, турбазах края так же будет осуществляться по QR-кодам или справке об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус."Рассмотрели обращения по поводу системы QR-кодирования. Есть много вопросов от бизнеса: не все получается с первого раза, появляются угрозы для экономической устойчивости предприятий. С учетом того, что не за горами новогодние выходные – это серьезное обстоятельство. Чтобы сохранить предприятия, поступило предложение о введении временного моратория на использование QR-кодов для бизнеса", - написал Владимиров в Instagram.По его словам, в бюджетных, государственных организациях "QR-паузу" вводить пока не планируется."В любом случае, идею надо тщательно проработать. Вернемся к ее рассмотрению в ближайшие дни. Пока взвешиваем все "за" и "против", - подчеркнул глава края.

https://ria.ru/20211216/qr-kod-1764100038.html

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