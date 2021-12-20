https://ria.ru/20211220/pytki-1764532790.html

В Кремле ответили на вопрос о законе по ужесточению наказания за пытки

В Кремле ответили на вопрос о законе по ужесточению наказания за пытки - РИА Новости, 20.12.2021

В Кремле ответили на вопрос о законе по ужесточению наказания за пытки

Никакой президентской инициативы на тему наказаний за пытки не ожидается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:17

2021-12-20T13:17

2021-12-20T13:17

общество

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Никакой президентской инициативы на тему наказаний за пытки не ожидается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, не ожидается", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, ожидается ли какая-либо президентская инициатива на эту тему.В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам, вводится понятие "запугивание".

https://ria.ru/20211217/pytki-1764312019.html

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общество, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия