https://ria.ru/20211220/pytki-1764532018.html
В ГД готовы оперативно рассмотреть проект об ужесточении наказания за пытки
В ГД готовы оперативно рассмотреть проект об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 20.12.2021
В ГД готовы оперативно рассмотреть проект об ужесточении наказания за пытки
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству готов самым оперативным образом рассмотреть внесенный в базу парламента законопроект об... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:11
2021-12-20T13:11
2021-12-20T13:15
общество
госдума рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству готов самым оперативным образом рассмотреть внесенный в базу парламента законопроект об ужесточении наказания за пытки для представителей власти, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Даниил Бессарабов.В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание"."Это важный и резонансный законопроект. Я думаю, что мы сможем в комитете по этому проекту консенсус найти и самым оперативным образом его рассмотреть", - сказал Бессарабов.
https://ria.ru/20211220/moskalkova-1764521170.html
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общество, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
13:11 20.12.2021 (обновлено: 13:15 20.12.2021)
В ГД готовы оперативно рассмотреть проект об ужесточении наказания за пытки
Комитет Госдумы готов оперативно рассмотреть проект об ужесточении наказания за пытки