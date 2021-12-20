https://ria.ru/20211220/pytki-1764532018.html

В ГД готовы оперативно рассмотреть проект об ужесточении наказания за пытки

В ГД готовы оперативно рассмотреть проект об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 20.12.2021

В ГД готовы оперативно рассмотреть проект об ужесточении наказания за пытки

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству готов самым оперативным образом рассмотреть внесенный в базу парламента законопроект об... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:11

2021-12-20T13:11

2021-12-20T13:15

общество

госдума рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству готов самым оперативным образом рассмотреть внесенный в базу парламента законопроект об ужесточении наказания за пытки для представителей власти, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Даниил Бессарабов.В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание"."Это важный и резонансный законопроект. Я думаю, что мы сможем в комитете по этому проекту консенсус найти и самым оперативным образом его рассмотреть", - сказал Бессарабов.

https://ria.ru/20211220/moskalkova-1764521170.html

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общество, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)