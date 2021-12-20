https://ria.ru/20211220/pytki-1764508589.html

Эксперт оценил законопроект об ужесточении наказания за пытки

Эксперт оценил законопроект об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 20.12.2021

Эксперт оценил законопроект об ужесточении наказания за пытки

Новый проект об усилении ответственности за пытки призван кардинально решить давно назревшую проблему в местах заключения в РФ, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T11:12

2021-12-20T11:12

2021-12-20T11:12

общество

госдума рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

андрей клишас

россия

юрий жданов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Новый проект об усилении ответственности за пытки призван кардинально решить давно назревшую проблему в местах заключения в РФ, заявил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.Ранее в Госдуму был внесен законопроект, усиливающий ответственность за пытки. Им предлагается наказывать за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ) или запугивания (ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий"), лишением свободы на срок до 12 лет. Как пояснил один из авторов документа сенатор Андрей Клишас, внесение поправок в ст. 302 УК РФ позволит привлекать к ответственности сотрудников ФСИН – сейчас действие статьи распространяется только на следователей и лиц, производящих дознание."Эта инициатива очень важна для тех, кто находится в местах лишения свободы. А это свыше полумиллиона человек. И пока попытки навести порядок в тюрьмах и колониях не привели к полному успеху. Сотрудники системы должны понимать, что заключенные уже получили наказание и ни у кого не должно быть права его усугублять пытками. Тем более что обычно за этим следует серьезное разложение тюремного персонала. Проблема эта назрела уже давно, и решать ее нужно самым кардинальным способом", - сказал Жданов.По его словам, данная законодательная инициатива крайне важна для тех, кто еще находится под следствием, потому что, "факты получения показаний под давлением не являются единичными, оговаривают и себя, и других"."Проблема пыток актуальна и требует более пристального внимания со стороны государства, и ее безусловно надо решать. То, что предложено – это реальная мера по противодействию таким правонарушениям. При этом хотелось бы обратить внимание на необходимость ведомственной регламентации всех оперативных и следственных действий с подозреваемыми и их объективной фиксации, чтобы исключить возможности внепроцессуального воздействия", - добавил Жданов.

https://ria.ru/20211220/pytki-1764504805.html

https://ria.ru/20211220/pytki-1764500901.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), андрей клишас, россия, юрий жданов