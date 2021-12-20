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Эксперт оценил законопроект об ужесточении наказания за пытки
Эксперт оценил законопроект об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 20.12.2021
Эксперт оценил законопроект об ужесточении наказания за пытки
Новый проект об усилении ответственности за пытки призван кардинально решить давно назревшую проблему в местах заключения в РФ, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:12
2021-12-20T11:12
общество
госдума рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
андрей клишас
россия
юрий жданов
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Новый проект об усилении ответственности за пытки призван кардинально решить давно назревшую проблему в местах заключения в РФ, заявил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.Ранее в Госдуму был внесен законопроект, усиливающий ответственность за пытки. Им предлагается наказывать за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ) или запугивания (ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий"), лишением свободы на срок до 12 лет. Как пояснил один из авторов документа сенатор Андрей Клишас, внесение поправок в ст. 302 УК РФ позволит привлекать к ответственности сотрудников ФСИН – сейчас действие статьи распространяется только на следователей и лиц, производящих дознание."Эта инициатива очень важна для тех, кто находится в местах лишения свободы. А это свыше полумиллиона человек. И пока попытки навести порядок в тюрьмах и колониях не привели к полному успеху. Сотрудники системы должны понимать, что заключенные уже получили наказание и ни у кого не должно быть права его усугублять пытками. Тем более что обычно за этим следует серьезное разложение тюремного персонала. Проблема эта назрела уже давно, и решать ее нужно самым кардинальным способом", - сказал Жданов.По его словам, данная законодательная инициатива крайне важна для тех, кто еще находится под следствием, потому что, "факты получения показаний под давлением не являются единичными, оговаривают и себя, и других"."Проблема пыток актуальна и требует более пристального внимания со стороны государства, и ее безусловно надо решать. То, что предложено – это реальная мера по противодействию таким правонарушениям. При этом хотелось бы обратить внимание на необходимость ведомственной регламентации всех оперативных и следственных действий с подозреваемыми и их объективной фиксации, чтобы исключить возможности внепроцессуального воздействия", - добавил Жданов.
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общество, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), андрей клишас, россия, юрий жданов
11:12 20.12.2021
 
Эксперт оценил законопроект об ужесточении наказания за пытки

Эксперт Жданов: проблему пыток в колониях и СИЗО нужно решать кардинально

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Новый проект об усилении ответственности за пытки призван кардинально решить давно назревшую проблему в местах заключения в РФ, заявил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, усиливающий ответственность за пытки. Им предлагается наказывать за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ) или запугивания (ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий"), лишением свободы на срок до 12 лет. Как пояснил один из авторов документа сенатор Андрей Клишас, внесение поправок в ст. 302 УК РФ позволит привлекать к ответственности сотрудников ФСИН – сейчас действие статьи распространяется только на следователей и лиц, производящих дознание.
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
10:48
В СПЧ поддержали идею ужесточить ответственность за пытки
"Эта инициатива очень важна для тех, кто находится в местах лишения свободы. А это свыше полумиллиона человек. И пока попытки навести порядок в тюрьмах и колониях не привели к полному успеху. Сотрудники системы должны понимать, что заключенные уже получили наказание и ни у кого не должно быть права его усугублять пытками. Тем более что обычно за этим следует серьезное разложение тюремного персонала. Проблема эта назрела уже давно, и решать ее нужно самым кардинальным способом", - сказал Жданов.
По его словам, данная законодательная инициатива крайне важна для тех, кто еще находится под следствием, потому что, "факты получения показаний под давлением не являются единичными, оговаривают и себя, и других".
"Проблема пыток актуальна и требует более пристального внимания со стороны государства, и ее безусловно надо решать. То, что предложено – это реальная мера по противодействию таким правонарушениям. При этом хотелось бы обратить внимание на необходимость ведомственной регламентации всех оперативных и следственных действий с подозреваемыми и их объективной фиксации, чтобы исключить возможности внепроцессуального воздействия", - добавил Жданов.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
10:27
Москалькова прокомментировала идею ужесточить ответственность за пытки
 
ОбществоГосдума РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Андрей КлишасРоссияЮрий Жданов
 
 
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