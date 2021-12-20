https://ria.ru/20211220/pytki-1764504805.html

В СПЧ поддержали идею ужесточить ответственность за пытки

В СПЧ поддержали идею ужесточить ответственность за пытки - РИА Новости, 20.12.2021

В СПЧ поддержали идею ужесточить ответственность за пытки

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил РИА Новости, что приветствует внесение в... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T10:48

2021-12-20T10:48

2021-12-20T10:48

общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил РИА Новости, что приветствует внесение в Госдуму законопроекта об усилении уголовной ответственности за пытки, хотя сам документ, по его словам, еще надо внимательно изучить.В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам, вводится понятие "запугивание".Он напомнил, что тема пыток звучала на встрече СПЧ с президентом."Мы предложили несколько мер, и одна из мер - это прямая статья Уголовного кодекса "пытки" и ужесточение мер по отношению к должностным лицам. Насколько я понимаю, именно это предлагается в законопроекте. И, безусловно, я это приветствую", - добавил Фадеев.

https://ria.ru/20211220/pytki-1764491059.html

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общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), здоровье - общество