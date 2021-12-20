https://ria.ru/20211220/putin-1764555447.html

Путин провел разговор с премьером Индии

Путин провел разговор с премьером Индии - РИА Новости, 20.12.2021

Путин провел разговор с премьером Индии

Президент России Владимир Путин провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, обсуждались практические вопросы реализации достигнутых по итогам... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:51

2021-12-20T14:51

2021-12-20T14:57

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владимир путин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, обсуждались практические вопросы реализации достигнутых по итогам визита в Нью-Дели договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин тепло поблагодарил Нарендру Моди за гостеприимство, оказанное российской делегации в ходе визита на высшем уровне в Нью-Дели 6 декабря. Обсуждены практические вопросы реализации достигнутых по итогам переговоров договоренностей. Выражен взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны продолжили обмен мнениями по проблематике международной стабильности и безопасности, включая ситуацию в АТР.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравили друг друга с приближающимися новогодними праздниками, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России и премьер-министр Индии поздравили друг друга с приближающимися новогодними праздниками. Условлено активизировать двусторонние контакты на различных направлениях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211212/shoygu-1763342439.html

https://ria.ru/20211219/indiya-1764448456.html

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в мире, индия, владимир путин, нарендра моди, россия, нью-дели