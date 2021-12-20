https://ria.ru/20211220/putin-1764544906.html
Путин призвал подставлять плечо предприятиям ОПК для диверсификации
Путин призвал подставлять плечо предприятиям ОПК для диверсификации - РИА Новости, 20.12.2021
Путин призвал подставлять плечо предприятиям ОПК для диверсификации
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым, что нужно плечо подставлять оборонным предприятиям при решении... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:08
2021-12-20T14:08
2021-12-20T14:08
экономика
владимир путин
промсвязьбанк
петр фрадков
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым, что нужно плечо подставлять оборонным предприятиям при решении вопросов диверсификации."Нужно, конечно, плечо подставлять оборонным предприятиям, оборонно-промышленного комплекса при решении вопросов диверсификации", - сказал глава государства.Фрадков ответил, что это отдельное направление работы банка."Мы понимаем, что это важно", - сказал он.
https://ria.ru/20211220/peskov-1764531237.html
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экономика, владимир путин, промсвязьбанк, петр фрадков
Путин призвал подставлять плечо предприятиям ОПК для диверсификации
Президент Путин призвал главу Промсвязьбанка подставлять плечо предприятиям ОПК