https://ria.ru/20211220/putin-1764544906.html

Путин призвал подставлять плечо предприятиям ОПК для диверсификации

Путин призвал подставлять плечо предприятиям ОПК для диверсификации - РИА Новости, 20.12.2021

Путин призвал подставлять плечо предприятиям ОПК для диверсификации

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым, что нужно плечо подставлять оборонным предприятиям при решении... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:08

2021-12-20T14:08

2021-12-20T14:08

экономика

владимир путин

промсвязьбанк

петр фрадков

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым, что нужно плечо подставлять оборонным предприятиям при решении вопросов диверсификации."Нужно, конечно, плечо подставлять оборонным предприятиям, оборонно-промышленного комплекса при решении вопросов диверсификации", - сказал глава государства.Фрадков ответил, что это отдельное направление работы банка."Мы понимаем, что это важно", - сказал он.

https://ria.ru/20211220/peskov-1764531237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, промсвязьбанк, петр фрадков