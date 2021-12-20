https://ria.ru/20211220/putin-1764530911.html
Путин примет участие в заседании коллегии Минобороны
Путин примет участие в заседании коллегии Минобороны - РИА Новости, 20.12.2021
Путин примет участие в заседании коллегии Минобороны
Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны и проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ,... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:06
2021-12-20T13:06
2021-12-20T13:06
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны и проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Завтра будет расширенное заседание коллегии Минобороны России. Завтра будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он журналистам.В целом у президента, по словам Пескова, будет "достаточно напряженная рабочая неделя, будет много мероприятий"."Традиционно, конечно, президент готовится все-таки перед пресс-конференцией, поэтому 22-го такой день будет, посвященный внутренней подготовительной работе", - отметил он.Большая пресс-конференция президента состоится 23 декабря."В пятницу тоже будут различные мероприятия", - добавил Песков.
https://ria.ru/20211217/putin-1764297732.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Путин примет участие в заседании коллегии Минобороны
Президент Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны