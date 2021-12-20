https://ria.ru/20211220/putin-1764530911.html

Путин примет участие в заседании коллегии Минобороны

Путин примет участие в заседании коллегии Минобороны - РИА Новости, 20.12.2021

Путин примет участие в заседании коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны и проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ,... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:06

2021-12-20T13:06

2021-12-20T13:06

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1a79970391c18b45d18308a0b24b1827.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны и проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Завтра будет расширенное заседание коллегии Минобороны России. Завтра будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он журналистам.В целом у президента, по словам Пескова, будет "достаточно напряженная рабочая неделя, будет много мероприятий"."Традиционно, конечно, президент готовится все-таки перед пресс-конференцией, поэтому 22-го такой день будет, посвященный внутренней подготовительной работе", - отметил он.Большая пресс-конференция президента состоится 23 декабря."В пятницу тоже будут различные мероприятия", - добавил Песков.

https://ria.ru/20211217/putin-1764297732.html

https://ria.ru/20211217/vstrecha-1764233676.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, россия