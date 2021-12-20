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Пушков отреагировал на неадекватность Украины
Пушков объяснил Порошенко бессмысленность его слов о России - РИА Новости, 20.12.2021
Пушков отреагировал на неадекватность Украины
Сенатор Алексей Пушков резко высказался о заявлениях экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу проекта гарантий безопасности, предложенного Москвой... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:41
2021-12-20T15:41
в мире
украина
киев
сша
алексей пушков
нато
петр порошенко
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков резко высказался о заявлениях экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу проекта гарантий безопасности, предложенного Москвой Вашингтону и НАТО."Участие Киева в переговорах о гарантиях безопасности для России, к чему призывает Порошенко, не просто глубоко бессмысленно - оно разрушительно для всего процесса, причем изначально", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.По его словам, требования "освободить Крым и Донбасс" — это пропаганда для внутреннего пользования, а не политические предложения."Украина на такого рода переговоры неспособна в силу неадекватности ее исходных позиций", — добавил Пушков.Вчера экс-глава украинского государства в Facebook потребовал от Киева отреагировать на предложенные Россией проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.В последнее время на Западе чаще заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил альянса.
https://ria.ru/20211220/ultimatum-1764453150.html
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в мире, украина, киев, сша, алексей пушков, нато, петр порошенко, россия
15:41 20.12.2021
 
Пушков объяснил Порошенко бессмысленность его слов о России

Сенатор Пушков назвал заявления Порошенко о России и НАТО бессмысленными и разрушительными

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков резко высказался о заявлениях экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу проекта гарантий безопасности, предложенного Москвой Вашингтону и НАТО.
"Участие Киева в переговорах о гарантиях безопасности для России, к чему призывает Порошенко, не просто глубоко бессмысленно - оно разрушительно для всего процесса, причем изначально", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
По его словам, требования "освободить Крым и Донбасс" — это пропаганда для внутреннего пользования, а не политические предложения.
"Украина на такого рода переговоры неспособна в силу неадекватности ее исходных позиций", — добавил Пушков.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
08:00
Ультиматум России Западу: что случится, если он его не примет
Вчера экс-глава украинского государства в Facebook потребовал от Киева отреагировать на предложенные Россией проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
В последнее время на Западе чаще заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил альянса.
Офицер службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 20:30
Мы их честно предупредили: перед НАТО проведена красная линия
 
В миреУкраинаКиевСШААлексей ПушковНАТОПетр ПорошенкоРоссия
 
 
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