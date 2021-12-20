Пушков отреагировал на неадекватность Украины

Пушков объяснил Порошенко бессмысленность его слов о России
Сенатор Пушков назвал заявления Порошенко о России и НАТО бессмысленными и разрушительными
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков резко высказался о заявлениях экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу проекта гарантий безопасности, предложенного Москвой Вашингтону и НАТО.
"Участие Киева в переговорах о гарантиях безопасности для России, к чему призывает Порошенко, не просто глубоко бессмысленно - оно разрушительно для всего процесса, причем изначально", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
По его словам, требования "освободить Крым и Донбасс" — это пропаганда для внутреннего пользования, а не политические предложения.
"Украина на такого рода переговоры неспособна в силу неадекватности ее исходных позиций", — добавил Пушков.
Вчера экс-глава украинского государства в Facebook потребовал от Киева отреагировать на предложенные Россией проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
В последнее время на Западе чаще заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил альянса.
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