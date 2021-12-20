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Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 20.12.2021

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве на 18.30 в понедельник достигли максимального показателя в 10 баллов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T18:40

2021-12-20T18:40

2021-12-20T18:57

общество

москва

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пробки в Москве на 18.30 в понедельник достигли максимального показателя в 10 баллов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение в городе на 18.30 оценивается в 10 баллов. Автомобили едут со средней скоростью - 20 км/ч, автобусы - 25 км/ч. Следующие полтора часа лучше воздержаться от поездок. Если едете из центра при средней поездке в 20 км: с 18.30 до 19.30 время в пути увеличится на +45% (будете ехать на 35 минут дольше)", - говорится в сообщении.Отмечается, что основные затруднения наблюдаются в центральной части города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД. В область движение затруднено на Рязанском проспекте, Профсоюзной улице, проспекте Андропова.

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общество, москва, россия